Atlético y Chelsea tocan a Cambiaso, pero el lateral espera al Barça

El fichaje de Marc Cucurella por el Madrid ha agitado el mercado de laterales izquierdos. Van a darse movimientos porque hay clubs 'top' en Europa que buscan reforzar la posición y hay pocos especialistas de primer nivel en el mercado. 'Sporitalia' explica que Atlético de Madrid y Chelsea están sondeando el fichaje de Andrea Cambiaso, jugador de la Juventus, para ficharle. El futbolista tuvo un acercamiento con el Barça al finalizar la temporada y prioriza absolutamente su posible llegada al Camp Nou. Cambiaso, por ahora, va a parar cualquier salida hasta que el Barça se defina aunque es consciente de que no es una prioridad en estos momentos para la dirección deportiva.

El internacional italiano es uno de los grandes especialistas zurdos del mercado. El pasado verano estuvo cerca de fichar por el Manchester City a petición de Pep Guardiola, pero no hubo acuerdo económico entre clubs por lo que se quedó en la Juve. Ahora, le han dado vía libre para marcharse al quedarse la Juve fuera de la Champions League y van a valorar propuestas. El equipo italiano quiere un mínimo de 35 millones de euros por la venta pero están dispuestos a negociar.

Cambiaso es un jugador que gusta mucho a la dirección deportiva del Barça. Le han seguido en directo toda la temporada y está en la lista de fichajes para el próximo curso. De hecho, el club blaugrana barajaba su nombre, el de Cucurella y el de Grimaldo en el caso de que Alejandro Balde saliera este verano. Todo indica que Balde seguirá en el Barça salvo que haya alguna oferta fuera de mercado ya que el canterano no quiere irse a pesar de que ha perdido protagonismo el curso pasado y Flick tiene claro que, hoy por hoy, no es titular.

La prioridad del Barça es firmar a Joao Cancelo para reforzar las dos bandas defensivas y, a partir de ahí, escuchar ofertas por Balde o Koundé. Y si sale alguno de los dos, se irá a por un lateral zurdo con Cambiaso como posible elegido. El italiano lo tiene claro y estaría en disposición de dar el salto si llega la propuesta del Barça. Por ahora, es solo una idea de mercado, pero el futbolista empieza a recibir ofertas y será complicado que aguante mucho tiempo más.