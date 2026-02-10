El Atlético confía en tener el césped del Metropolitano en las mejores condiciones para la Copa contra el Barça

Está siendo un invierno duro en Madrid. Lluvias, heladas y poca luz solar están acompañando a los vecinos de una ciudad en la que algunos de sus campos están sufriendo las condiciones climatológicas. Entre ellos, el Metropolitano, que hace apenas unas semanas amanecía con un manto nevado. Circunstancias que han obligado a los encargados del mantenimiento del césped a hacer horas extra para que esté en el mejor estado posible de cara a la ida de Copa contra el Barça (jueves, 21:00 horas).

Césped cambiado tras la NFL en Madrid

Trabajos acelerados después de las críticas de algunos jugadores rojiblancos como Griezmann o Koke. "No está bien, nos resbalamos, se levanta y un equipo como el Atlético necesita que esté bien para jugar. Se nos exige estar al nivel y también necesitamos un césped al nivel para jugar“, lamentaba el capitán rojiblanco después de perder 0-1 frente al Betis en Liga. Tras la goleada a los verdiblancos en cuartos de la Copa, Griezmann hizo un comentario en el mismo sentido.

Panorámica del Metropolitano este jueves, con lámparas de calor para asentar el césped. / SPORT

"Sí, bueno, puede ser por el campo, La Cartuja, el mejor de España. El nuestro no ayuda mucho para jugar. Se nos complica", lamentó el francés. Las principales complicaciones que han encontrado los de Simeone son a la hora de rasear. Algunas irregularidades han provocado extraños en un césped que fue cambiado en noviembre, luego de que los Miami Dolphins utilizasen el Metropolitano como campo de entrenamiento. A pesar de utilizar un compuesto de alta calidad, la mala climatología ha provocado que no asiente.

De ahí la imagen que presentaba el terreno de juego a poco más de 48 horas de disputarse la ida entre el Atlético y el Barça. Prácticamente la mitad del césped estaba cubierto con unas lámparas de crecimiento que imitan la luz solar y que se utilizan con frecuencia en los tapetes de alto nivel como este. En 2024, en el campo 'colchonero' empezó a utilizarse Hatko Hybridgrass, un césped híbrido de última generación. La compañía que se encarga de instalar y asesorar en esta materia es Royalverd.

Trabajo intenso para recuperar el fortín

En realidad, esta empresa española tiene una cartera de clientes que abarca un gran número de equipos de Primera División y de otras categorías, incluido el citado Betis o el Barça, por ejemplo. También ha trabajado con el Rayo, que este pasado fin de semana era noticia al no poder tener a punto su campo para la disputa del encuentro frente al Real Oviedo. En Vallecas también se está trabajando para que, precisamente, el Rayo - Atlético de este domingo (16:15) pueda disputarse en el estadio del sur de Madrid.

Los jugadores del Atlético se quejaron del césped después del último partido de Liga. / SPORT

Nada tiene que ver la situación de Vallecas con la del Metropolitano. Aunque sí que en este último eran visibles algunas marcas del encuentro de Liga disputado el pasado domingo, los trabajos que se están realizando en el verde del Atlético son intensos y planificados. Cabe recordar que el verde del Rayo empezó a instalarse apenas un par de días antes del partido frente al Real Oviedo. Es más, se ha llegado a barajar el propio Metropolitano como feudo para el encuentro de próxima jornada de Liga.

Desde el club rojiblanco existe plena confianza en que el tapete de su campo esté en buenas condiciones para la ida de las semifinales del partido de Copa. Un encuentro decisivo, porque la vuelta no se jugará hasta casi un mes después. El 3 de marzo tendrá visitarán los de Simeone el Camp Nou, después de la repesca de la Champions. El Metropolitano se había mantenido inexpugnable hasta el desenlace de la fase liga de la Copa de Europa. Los rojiblancos perdieron ante el Bodo/Glimt noruego y después vendría otra derrota ante el Betis. De ahí que extremen el cuidado para recuperar un fortín que le permite luchar por todas las competiciones.