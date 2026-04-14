'No' del Atlético por Casadó: El canterano del Barça se baja de la operación Julián Álvarez

Marc Casadó tiene todos los números para abandonar el Barça el próximo 30 de junio. El canterano blaugrana ha salido prácticamente de las rotaciones y ya es evidente que no entra en los planes de Hansi Flick a pesar de que el técnico alemán está satisfecho de su profesionalidad. Casadó siempre había sido muy reacio a abandonar el club blaugrana aunque ahora sí estaría dispuesto a estudiar ofertas para tener más protagonismo fuera del Barça. Uno de los posibles destinos era el Atlético de Madrid, club al que se le relacionó en el pasado, pero los colchoneros han cerrado la puerta a su contratación. El entorno de Casadó ya sabe que no está en su lista de futuribles, por lo que no entraría en una hipotética operación para abaratar el fichaje de Julián Álvarez. Esta vía está cerrada.

Casadó renovó por el Barça hasta el 2028 tras sorprender en la primera pretemporada de Hansi Flick. El alemán, ante la falta de fichajes, se lo quedó en plantilla aunque apostó claramente por Marc Bernal. La lesión de Bernal le dio visibilidad con muchos partidos como titular y hasta, incluso, llegó a ser internacional absoluto como premio a sus buenas actuaciones. Pero todo cambió a partir de enero del 2025 cuando fue perdiendo peso en el equipo y ya el pasado verano, el Barça le abrió las puertas en el caso de que llegara una buena oferta. Casadó no quiso escuchar propuestas y ahí sí hubo un tanteo del Atlético de Madrid que quedó en nada ante la negativa del futbolista a salir.

En este mercado de enero, el nombre de Casadó volvió a sonar como rojiblanco, pero nunca ha sido una apuesta clara del director de fútbol del Atlético, Mateu Alemany. De hecho, el Atlético ha reforzado muchísimo la posición de mediocentro defensivo. En verano invirtieron mucho dinero en Johnny Cardoso, fichado del Betis, y este mes de enero la clara apuesta fue el joven Rodrigo Mendoza, del Elche, que con solo 21 años ha jugado muchísimos partidos de titular. También se firmó a otra apuesta llegada de la MLS, Obed Ramos.

La opción Casadó estaba encima de la mesa del Atlético, pero el club colchonero no realizará ningún movimiento por él. Ni a través de un fichaje directo, ni incluyéndole en la deseada operación de fichaje de Julián Álvarez por el Barça. Su nombre no se contempla y el canterano tiene otras opciones abiertas encima de la mesa. Hay interés en Italia, la Premier y Arabia Saudí y en el Barça están convencidos de que su tasación superará los 20 millones de euros este verano por lo que dejará beneficio. Si sale, será a modo de traspaso.

El Atlético, por ahora, no ha hablado nada de nada con el Barça por Julián Álvarez. Y solo lo harán si hay una petición expresa por parte del delantero que, hasta el momento, no se ha producido. En el Atlético hay cierta incredulidad en esta operación por la situación financiera del club blaugrana y tienen claro que solo podría ser a través de una rebaja con futbolistas. Si Casadó no es, la única opción viable estaría centrada en Ferran Torres, un futbolista que sí que podría encajar en el equipo de Simeone. Eso, si el futbolista quiere ir y la tasación se pacta de forma justa para todas las partes. Por ahora, hay calma tensa, aunque van aclarándose situaciones.