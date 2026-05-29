El Atlético, "cansado" del Barça, se pone duro por Julián Álvarez

El Atlético de Madrid ha decidido romper su silencio y mandar un mensaje sin ambigüedades al mercado europeo: Julián Álvarez no se mueve del Metropolitano. La dirección colchonera, según apuntan desde 'Marca', 'As' y otros medios de la capital, adopta una postura que no deja resquicio a la interpretación. El club rojiblanco aseguró que no ha recibido ninguna oferta por parte del Barcelona, ni ha existido ninguna reunión o negociación con el conjunto azulgrana.

Julián Álvarez sigue siendo una opción para el FC Barcelona / AFP7 vía Europa Press

El detonante de la ofensiva institucional fue la información publicada por varios medios según la cual el representante del agente del jugador, Fernando Hidalgo, se habría reunido con Deco, director deportivo del Barcelona, para sondear un posible traspaso de cara a la próxima temporada. Una información que el club madrileño desmiente de plano.

Una campaña de presión sostenida

Lejos de limitarse a negar los hechos, el Atlético aprovechó para cargar contra lo que considera una campaña de presión sostenida. Desde el club mostraron su hartazgo por "meses y meses de inventos, medias verdades, mentiras, acoso y derribo al jugador y preguntas absurdas en las zonas mixtas". El tono es el de una entidad que lleva tiempo aguantando y que ha optado por plantar cara.

Julián, en el calentamiento previo al Arsenal-Atlético / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Eso sí, el Atlético ha tenido especial cuidado en separar la conducta del futbolista de las maniobras de su entorno. El club subraya que Julián ha tenido un comportamiento exquisito en todo momento, dejándose la piel en el terreno de juego y demostrando una profesionalidad máxima, apuntando que el revuelo generado es algo "externo a él" y achacable a "cosa de representantes".

Grandes números

Los números avalan por qué el Atlético defiende a su estrella con tanta vehemencia. El delantero argentino de 26 años ha marcado 49 goles en 106 partidos en dos temporadas como rojiblanco, siendo el máximo anotador del equipo en cada una de ellas. Su contrato le vincula al club hasta 2030, con una cláusula de rescisión fijada en 500 millones de euros.

Julián Álvarez celebra su gol contra el Arsenal. / AFP7 vía Europa Press

El interés en el jugador, no obstante, trasciende al Barcelona. Arsenal y París Saint-Germain también siguen de cerca su situación, conscientes de que se trata de uno de los delanteros más completos del fútbol europeo. Sin embargo, mientras el Atlético mantenga esta postura, cualquier negociación parte en una posición de salida muy complicada. La pelota, por ahora, sigue siendo rojiblanca