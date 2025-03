Ganar para recuperar el liderato

Como se cansa a repetir el entrenador del Barça, Hansi Flick, todavía queda mucha Liga y no será decisiva esta jornada, pero sí es cierto que el partido que jugarán esta noche en el Metropolitano el Atlético de Madrid y el Barça es importante para el devenir del campeonato.

No falló ayer el Real Madrid en Villarreal a pesar de empezar perdiendo y del cansancio acumulado el miércoles en los octavos de final de la Champions. Mbappé se encargó de darle la vuelta al marcador con dos goles. Suma ya veinte en la Liga y se coloca a uno de Lewandowski en la lucha por el Pichichi. El francés y un inspirado Courtois, que acabó con cualquier intento de reacción de los ‘groguets’, fueron suficiente para dar la victoria al Real Madrid, que ha dormido líder con tres puntos más que el Barça.

Eso sí, los azulgranas cuentan con dos partidos menos, el que se suspendió el pasado fin de semana y que todavía no tiene fecha y el que jugará esta noche en el Metropolitano ante el tercer aspirante al título de Liga, un Atlético de Madrid que lleva un punto menos que el Barça con un partido más.

Los azulgranas, que no conocen la derrota en este 2025, con catorce victorias y tres empates, tienen la oportunidad de dar otro golpe encima de la mesa precisamente contra el último equipo que logró vencerles. Fue en el último partido del año pasado, cuando los de Diego Simeone se llevaron el triunfo de Montjuïc (1-2) en un choque en el que los azulgranas fueron tremendamente superiores.

El Atlético

Es una incógnita el Atlético de Madrid que se encontrará esta noche el Barça. Los ‘colchoneros’ cayeron el miércoles en los octavos de la final de la Champions ante el Real Madrid de forma cruel. Lo hicieron en el desempate desde el punto de penalti y con una polémica que no cesa por la decisión de Marciniak de no dar por válido un penalti transformado por Julián Álvarez en la tanda. Estarán los de Simeone arropados por su público, pero cansados, decepcionados y sobreexcitados.

De ello, debería aprovecharse un Barça que llega lanzado tras eliminar al Benfica en la Champions y que no se guardará nada. Flick recupera a Pau Cubarsí y alineará a su once más habitual para lograr una victoria que dejaría al Atlético de Madrid a cuatro puntos y con un partido pendiente para los azulgranas. No descartaría todavía a los ‘colchoneros’, pero sí los dejaría muy alejados del liderato. Además, el triunfo llevaría al cuadro de Flick de nuevo al liderato empatado a puntos con el Real Madrid y con ese partido pendiente ante Osasuna para poner ventaja y tierra de por medio con los rivales.

La victoria en el Metropolitano también sería una excelente noticia para el Barça antes del primer parón de selecciones de este 2025, pues daría mucha tranquilidad al equipo durante las dos próximas semanas, y un aviso para el Atlético antes del partido de vuelta de las semifinales de Copa del Rey que enfrentará a ambos equipos el próximo 2 de abril con empate a cuatro en la ida.