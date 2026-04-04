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Atlético - Barcelona: resultado, resumen y goles del partido de LaLiga EA Sports
Sigue las reacciones del partido entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona en el Metropolitano
¿Cuándo se juega el Barcelona - Atlético de Champions League? Fecha y horario de la eliminatoria de cuartos de fina
Hasta aquí el directo. Muchas gracias por leernos. Nos vemos el miércoles en el Spotify Camp Nou :)
Olmo: "En la de Gerard hay contacto, pero no me parece excesivo"
Habla Dani Olmo en DAZN:
Buena manera de empezar la trilogía ante el Atlético: "Contentos por el partido, la victoria, teníamos la espinita del último partido aquí, en Copa. Queríamos ganar porque eran tres puntos muy importantes"
Su posición de referencia: "Al jugar en esa posición un poco más adelantada sé lo que tengo que hacer. Ahí me siento bien y son posiciones donde me siento cómodo, donde puedo jugar perfectamente. Hemos encontrado superioridades y ha llegado esa combinación con Marcus [Rashford]. Yo contento y donde sea, siempre dar el máximo"
Las polémicas: "La de Nico la he visto claro, se iba solo. La de Geri no la he visto en directo. Me han dicho que había contacto, pero que llega mucho antes al balón y la inercia hace golpearlo. Hay contacto pero no me parece excesivo para sacarle roja. Almada estaba caminando a los diez segundos, no creo que haya sido para tanto"
¿Qué sacan de aquí para la Champions?: "Esperamos un Atlético, aunque haga cambios, valiente, que presione. Ya sabemos cómo son, pero nosotros dependemos de nosotros mismos, con la misma idea, y mentalizados de que será un partido totalmente diferente"
Simeone: "Cuando la jugada es tan clara no hace falta ni hablar"
"Prefiero no escucharlos...", dice el Cholo en DAZN. "No hablemos de la acción, porque ya pasó. No perdamos tiempo. Hablemos de algo que sume. Vamos a hablar cada uno de lo que piensa, de lo que vio, y no va a cambiar nada porque perdimos. Cuando la jugada es tan clara no hace falta ni hablar"
"El partido en el primer tiempo fue muy bueno, pudimos hacer un gol más, ellos también, una que tuvo Yamal. En el segundo, con uno menos y con muchos chicos, podimos competir bien, defendimos y es verdad que no tuvimos mucho, más allá de una de Sorloth. Los chicos hicieron un buen partido. Ahora mirar lo que viene, la Champions, esperamos hacer un buen partido"
"Tienen en mente la Copa y juegan brillante ante su gente, por la responsabilidad que tienen con ellos. Buscarán atacar, hacer goles para tener una diferencia. No me imagino otro partido"
"Iremos viendo a partir de lo que pase, necesitamos hacer un gran partido como hoy, sobre todo con la primera parte. En el partido de Copa nos costó, no nos dejaron circular ni tener situaciones de gol, y ellos hicieron el partido de mayor intensidad hasta el momento. Trataremos de hacer un buen partido en conscuencia de lo que pide la eliminatoria"
"Era segunda amarilla y era clara. Entonces te dicen que igual había fuera de juego y te agarras a eso. Pero la jugada era clara y es expulsión. No creo que sea roja directa, sí doble amarilla, porque las patadas se ven. Tanto esta como la otra"
¿Tienes dudas en la portería?: "Tengo las cosas muy claras"
Giuliano: "Iremos al Camp Nou a correr y a jugar igual que acá"
El Cholito, en DAZN:
Importancia del partido: "Todos son importantes, los jugamos al 100%. Pero hago una lectura positiva por las bajas que tuvimos, la expulsión del primer tiempo... la manera en la que competimos. Hoy salieron dos chicos de la cantera a jugar contra el Barcelona y casi no se notó la diferencia. Se lo dejaron todo y eso es lo que más contento me hace de la noche de hoy"
Rotaciones: "Habrá que repartir cargas, el esfuerzo fue muy grande. Tenemos que seguir y ahora en el Camp Nou será otra historia. Hay que seguir para competir al cien por cien como hicimos hoy"
Su compromiso: "Hago lo que me piden en defensa. Intento corregir los errores que hago y aportar en cualquier parte del campo"
Derrota dulce: "La lectura de esta noche es positiva. Por cómo competimos con las bajas, los chicos, uno menos... por más que tengamos bajas seguimos compitiendo de manera extraordinaria. Iremos al Camp Nou a correr y jugar igual que acá. Luego tendrán que venir aquí, con nuestra gente, que es el número doce. Podemos soñar".
¿Qué se imagina de los cuartos de Champions? "Imagino una eliminatoria en la que hay que adaptarse a diferentes situaciones. Tanto si nos toca un bloque bajo, presionar, en algunos momentos jugar y correr a los espacios. Eso hace a un equipo grande. Es una eliminatoria larga. Vamos a intentar conseguirlo"
Hansi Flick: "Lamine estaba enfadado y es normal"
El entrenador del Barça habla en DAZN:
El partido: "Ha sido una victoria muy importante. Hemos podido controlar el partido y nos llevamos los tres puntos"
La imagen de Lamine, que se ha marchado muy enfadado: "No lo sé, estaba un poco enfadado. Es normal, lo ha dado todo y no ha podido marcar. Claro que es emocional. Ahora está en el vestuario y está bien. No tiene nada que ver con el juego, lo ha dado todo"
La roja corregida a Gerard Martín: "No lo he visto en la televisión, pero para mí lo que he visto es que ha despejado el balón y para mí no era roja"
Bernal y Araujo: "Tenemos que ver, esperar a mañana. Y entonces sabremos resultado y ver qué hacemos. Espero que no vaya a más. Ronald venía de la selección, de dos partidos, espero que no sea nada grave"
Musso: "La suya es roja y así lo ha visto claramente el árbitro en la cancha"
El guardameta del Atlético, MVP, en DAZN:
El partido: "En el primer tiempo hicimos un gran partido. Jugamos mejor, ha sido un partido entretenido y lindo. La roja nos penalizó y es muy difícil con uno menos. También creo que era roja para ellos, así lo ha visto claramente el árbitro en la cancha. Eso podía haber hecho que el partido fuese más real. Pero bueno, a seguir. Esto no nos saca la confianza. Once contra once creo que fuimos mejores. Eso nos da confianza".
El gol de Lewandowski: "Tuvieron esa suerte en el segundo gol. El equipo hizo un esfuerzo bárbaro. Desde fuera se ve increíble. Cuando nos hacen goles de cualquier manera uno se siente mal. Valoro y rescato el esfuerzo del equipo, once contra once y también con uno menos".
Su momento: "Estoy bien, confío en mí y en el equipo. Trabajamos mucho. Se criticó mucho al equipo en enero. Estamos buscando una semifinal de Champions y una final de Copa. Eso tiene mucho mérito. Los chicos dan todo, intentamos jugar. Somos un grupo de hombres y ponemos el pecho siempre. Inclinará la balanza todo este esfuerzo y estas ganas que tiene el equipo"
Eric Garcia: "Ha sido un partido sufrido"
Habla el de Martorell en DAZN:
Victoria que vale media Liga: "Sí, está claro. Todos sabíamos lo que había pasado esta tarde [la derrota del Madrid], veníamos del partido de Copa aquí que fue un desastre y sabíamos que si ganábamos hoy, dábamos un salto importante"
El partido: "En la primera parte nos buscaban la espalda, con la expulsión se han ido atrás. Es un equipo difícil de marcar cuando se encierra atrás, defiende muy bien, así que mérito para el equipo"
Rotaciones del Cholo antes de la Champions: "Los que están aquí siguen siendo jugadores del Atlético. Algunos dirán que han salido a regalarnos el partido, pero aún así ha sido un partido sufrido, muy contento por ello"
¿Por qué se ha marchado así Lamine?: "Ni idea, la verdad"
FINAL (1-2)
¡Victoria de líder en el Metropolitano gracias a ese gol de Lewandowski en el 87!
Se ha adelantado el Atlético con gol de Giuliano y ha empatado poco después Rashford. El gol del polaco en los últimos minutos vale tres puntos para ponerse a siete del Madrid
MIN 95 (1-1)
Despeja con la cabeza Ferran un balón al área de Molina
MIN 95 (1-2)
TANGANAAAA. El Cholo como siempre donde no puede estar y malmetiendo. Amarilla
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