Atlético - Barcelona: resultado, resumen y goles del partido de LaLiga EA Sports

Olmo: "En la de Gerard hay contacto, pero no me parece excesivo"

Habla Dani Olmo en DAZN:

Buena manera de empezar la trilogía ante el Atlético: "Contentos por el partido, la victoria, teníamos la espinita del último partido aquí, en Copa. Queríamos ganar porque eran tres puntos muy importantes"

Su posición de referencia: "Al jugar en esa posición un poco más adelantada sé lo que tengo que hacer. Ahí me siento bien y son posiciones donde me siento cómodo, donde puedo jugar perfectamente. Hemos encontrado superioridades y ha llegado esa combinación con Marcus [Rashford]. Yo contento y donde sea, siempre dar el máximo"

Las polémicas: "La de Nico la he visto claro, se iba solo. La de Geri no la he visto en directo. Me han dicho que había contacto, pero que llega mucho antes al balón y la inercia hace golpearlo. Hay contacto pero no me parece excesivo para sacarle roja. Almada estaba caminando a los diez segundos, no creo que haya sido para tanto"

¿Qué sacan de aquí para la Champions?: "Esperamos un Atlético, aunque haga cambios, valiente, que presione. Ya sabemos cómo son, pero nosotros dependemos de nosotros mismos, con la misma idea, y mentalizados de que será un partido totalmente diferente"