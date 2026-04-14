CHAMPIONS LEAGUE
Dónde ver el Atlético - Barcelona de la Champions League hoy por TV, online y en directo
A qué hora empieza el partido del Barça contra el Atlético de Madrid hoy y en qué canal de TV ver la vuelta de los cuartos de final de la Champions League
Sigue el partido entre Atlético y Barça de la Champions League, en directo
Cómo ver hoy el Atlético - Barça en directo, online y por TV en España
FC Barcelona y Atlético de Madrid se dan cita en el Metropolitano hoy martes 14 de abril a las 21:00 horas (CEST) para enfrentarse en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Ha llegado el momento de la verdad, el duelo más decisivo de la temporada para ambos equipos que se jugarán el billete para semifinales de la competición europea esta noche.
La ida en el Spotify Camp Nou permitió al Atlético tomar ventaja en la eliminatoria. La dudosa expulsión de Cubarsí, sumado al penalti no señalado por mano de Marc Pubill, allanaron el camino a los del Cholo Simeone que sellaron un 0-2 imprevisto antes de iniciar la eliminatoria. Pasar a semifinales es ahora una misión realmente complicada para el Barça, pero no imposible vista la confianza de la plantilla azulgrana de poder dar la vuelta al cruce.
Hansi Flick recupera para el partido de vuelta a Frenkie De Jong y a Marc Bernal, este último con menos opciones de aparecer sobre el verde del Metropolitano. Pierde a Cubarsí, sancionado tras su expulsión, y sigue pendiente de la evolución de Gerard Martín, que sufrió un duro golpe en el último partido contra el Espanyol. Cualquier efectivo es poco para intentar una remontada heroica que pasaría a los libros de la historia de la Champions League.
¿Dónde ver el Atlético - Barça de la Champions por TV y online?
El partido entre Barça y Atlético de Madrid, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones (M60 O115).
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido de cuartos de final de la Champions League entre Barcelona y Atlético a través de nuestras narraciones en directo, así como las crónicas y las mejores declaraciones de los principales encuentros.
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