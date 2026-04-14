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CHAMPIONS LEAGUE
Atlético - Barcelona: sigue la previa del decisivo partido de vuelta de los cuartos de la Champions League del Metropolitano, en vivo
En directo, todos los detalles de las horas previas del partido entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona de los cuartos de final de la Champions League
Horario del partido
La vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2025/26 entre Atlético de Madrid y FC Barcelona tendrá lugar hoy martes 14 de abril de 2026 en el Estadio Riyad Air Metropolitano a partir de las 21:00 (CET).
El Barça se complicó seriamente la eliminatoria en el partido de ida. La expulsión de Cubarsí, los goles de Julián y Sorloth, y el polémico penalti no señalado por las manos de Pubill inclinaron la primera batalla del duelo. Ahora, lejos del Spotify Camp Nou, el conjunto azulgrana deberá hacer valer su potencial ofensivo y aprovechar las ocasiones que dejó escapar en la ida.
¡Buenos días a todos! Día de partido, día de Champions, día de Barça. Ha llegado la hora de la verdad: el conjunto azulgrana se juega el todo por el todo. El Metropolitano espera el duelo decisivo, donde los de Flick buscarán la gloria y la gesta de una remontada que les dé el billete a las semifinales. El Atlético, por su parte, defenderá su ventaja con uñas y dientes para arrebatar al Barça el segundo título de la temporada.
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