Atlético - Barcelona: sigue la previa del decisivo partido de vuelta de los cuartos de la Champions League del Metropolitano, en vivo

¡Buenos días a todos! Día de partido, día de Champions, día de Barça. Ha llegado la hora de la verdad: el conjunto azulgrana se juega el todo por el todo. El Metropolitano espera el duelo decisivo, donde los de Flick buscarán la gloria y la gesta de una remontada que les dé el billete a las semifinales. El Atlético, por su parte, defenderá su ventaja con uñas y dientes para arrebatar al Barça el segundo título de la temporada.