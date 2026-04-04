Atlético - Barça: tres novedades en el once para el primer 'round' de una durísima batalla

Si un partido contra el Atlético de Madrid ya supone una gran dificultad y conlleva un enorme desgaste, tres en once días se presentan como una durísima batalla. La trilogía arranca con el choque liguero de esta noche (21.00h) en el Metropolitano, algo más que un ‘aperitivo’ de la apasionante eliminatoria de cuartos de final de la Champions League. Sobre todo para el Barça, pues los de Hansi Flick necesitan mantener el colchón de cuatro puntos respecto al Real Madrid y si puede ser, ampliarlo.

Resumen, goles y highlights del FC Barcelona 1 - 0 Rayo Vallecano de la jornada 29 de LaLiga EA Sports / LaLiga

Los azulgranas saltarán al césped del feudo colchonero conociendo el resultado de los de Álvaro Arbeloa, que visitan a primera hora de la tarde (16.15 h) a un Mallorca en puestos de descenso y que se está jugando la vida. Independientemente de lo que pase en Son Moix, el Barça debe ir a lo suyo y buscar los tres puntos ante el Atlético, porque dar un golpe encima de la mesa rojiblanca significaría también reforzarse de moral respecto al ‘combate’ europeo y quitarse el mal sabor del KO copero y de aquel 4-0 en el Metropolitano que aún duele.

Simeone juega al 'gato y el ratón'

En toda batalla la estrategia es un factor fundamental y en este sentido, el ‘Cholo’ Simeone tiene un máster. Con la Liga ya prácticamente perdida, a 16 puntos de los azulgranas, y sin que peligre demasiado la clasificación para la próxima Champions League (le saca 13 puntos al Betis, quinto clasificado), el técnico argentino ha empezado a jugar al ‘gato y al ratón’ con el foco puesto en Europa. Futbolistas como Oblak, Pubill o Mendoza todavía no volverán y podría no forzar a Sorloth tras el golpe en la cabeza sufrido con su selección. Marcos Llorente y Cardoso están sancionados.

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A quien no le sirven las cábalas es al Barça. Flick no puede permitirse el lujo de pensar más allá del partido de este sábado, es lo que tiene luchar por todo. El ‘virus FIFA’ volvió a ser implacable y dejó la dolorosa lesión de Raphinha, un fijo en sus planes. Marcus Rashford apunta a ser su sustituto, aunque el entrenador alemán también podría ubicar en el extremo izquierdo a Fermín o a Dani Olmo. Arriba, Ferran parte con más números que un Lewandowski cansado y frustrado tras quedarse Polonia sin Mundial.

‘Efecto dominó’ en defensa

La vuelta de Eric tras dejar atrás unas molestias físicas que le hicieron perderse los dos últimos partidos ligueros provocaría un ‘efecto dominó’ en la línea defensiva. El de Martorell se ha vuelto imprescindible para su entrenador, así que si entra en el once, entre Araujo, Gerard Martín y Joao Cancelo (Cubarsí es fijo) deberá ‘caerse’ uno de ellos.

Los posibles onces de Atlético de Madrid y FC Barcelona / SPORT

Un combate a tres ‘rounds’ frente al Atlético de Madrid que, a buen seguro, definirá el camino del Barça en las dos competiciones más importantes en disputa, la Liga y la Champions. Tres durísimas batallas que arrancan esta noche. Los partidos entre colchoneros y azulgranas siempre son apasionantes, nunca dejan indiferentes, y si además son decisivos, y para el Barça lo son, engrandecen su dimensión. Se vienen 11 días de pasión.