El Atlético - Barça se calienta con tangana y expulsión

Tres Atlético de Madrid - FC Barcelona en apenas once días prometen emociones fuertes y éstas se empezaron ya a vivir en la primera de las tras batallas entre colchoneros y azulgranas. El partido transcurrió de una manera más o menos normal hasta la recta final del primer tiempo, donde todo se desencadenó. Primero llegaron los goles, el de Giuliano Simeone y el de Marcus Rashford para igualar. Después, prendió la mecha.

Todo comenzó con una entrada de Dani Olmo a Giuliano Simeone. El colegiado la señaló, pero a Koke no le debió parecer suficiente y el capitán rojiblanco fue a recriminar esta acción de mala manera, lo que llevó a que en apenas unos segundos, se organizara una fuerte tangana en la que se vieron involucrados muchos futbolistas.

El colegiado del encuentro, Mateo Busquets Ferrer, lo decidió saldar con amarilla para el azulgrana Fermín López y para los locales Nahuel Molina y Koke. Para este último supuso, además, perderse el próximo partido por acumulación de amonestaciones.

Lamine amarga a Nico

Cuando todavía no se habían apagado los ecos de esta acción, Lamine Yamal volvió a llevar por el camino de la amargura a Nico González, extremo que jugó de improvisado lateral izquierdo, y aunque no era la primera vez en estas misiones, medirse al de Rocafonda ya es otra historia.

El argentino, que arrastraba una amarilla por unas increíbles manos como si de basket se tratara para que no se le escapara Lamine, entró al canterano azulgrana junto al área y vio la segunda y consiguiente expulsión.

Pero hubo unos instantes de no saber exactamente qué pasaba, pues Busquets Ferrer se echaba las manos al pinganilo. Desde el VAR, Melero López revisaba la acción y le acabó llamándole para indicarle la posibilidad de roja directa. Así lo consideró el mallorquín tras verlo por el monitor. Nico ya estaba expulsado y tampoco tuvo más incidencia que la del hecho de que seguirá sumando una amarilla más.

El FC Barcelona empata al descanso del partido contra los colchoneros y la segunda mitad augura que éstas no serán las únicas acciones 'calientes' y polémicas del partido. Y todavía falta que se enfrenten en los cuartos de final de la Champions...