El Atlético arremete contra el Barça con un comunicado: "Ni ha existido ni va a existir ninguna negociación en relación al traspaso de Julián Alvarez”

El Atlético de Madrid ha endurecido todavía más su posición respecto al futuro de Julián Álvarez y su posible traspaso al FC Barcelona. El club rojiblanco ha emitido este jueves un contundente comunicado en el que anuncia el respaldo unánime de su Consejo de Administración a la decisión de no sentarse a negociar con el Barça por el delantero argentino.

La entidad madrileña va más allá y carga directamente contra el club azulgrana al considerar que su actuación en este mercado no ha respetado las condiciones que, a juicio del Atlético, deben presidir cualquier negociación entre clubes.

El Atlético asegura estar abierto a las operaciones habituales de un mercado de fichajes, pero insiste en que estas deben desarrollarse de una forma “ética y profesional” y con “respeto entre los clubes”. Según el comunicado, el Consejo considera que el Barça “no ha cumplido con estos requisitos”, motivo por el que sostiene que no ha existido ni existirá negociación alguna para el traspaso de Julián Álvarez.

El posicionamiento supone un nuevo capítulo en el pulso abierto alrededor del atacante argentino. El Atlético pretende cerrar filas institucionalmente y trasladar públicamente que su negativa a negociar con el Barça no responde únicamente a una cuestión económica, sino también a la forma en la que considera que se ha desarrollado el interés azulgrana.

El club madrileño también envía un mensaje directo a Julián Álvarez. Confía en que el futbolista comprenda la decisión tomada por la entidad y vuelva a centrarse plenamente en el equipo para ayudar a conseguir los objetivos deportivos de la temporada.

El comunicado íntegro del Atlético de Madrid

Respaldo unánime del Consejo de Administración a la estrategia del club

Los miembros del Consejo de Administración del Atlético de Madrid han mostrado de forma unánime su absoluto respaldo a la decisión del club de no negociar el traspaso de Julián Alvarez al Fútbol Club Barcelona.

Los miembros del Consejo de Administración son conscientes de que “el Atlético de Madrid está abierto a las negociaciones propias del mercado de transferencias, pero siempre de una forma ética y profesional y con respeto entre los clubes. Respaldamos completamente la posición previamente comunicada por el club de que el Fútbol Club Barcelona no ha cumplido con estos requisitos y por consecuencia ni ha existido ni va a existir ninguna negociación con ellos en relación al traspaso de Julián Alvarez”.

El Atlético de Madrid está convencido de que nuestro jugador comprenderá la decisión, centrándose en trabajar de la mejor manera para ayudar al club a cumplir sus objetivos, como ya lo ha hecho en las dos temporadas que ha estado defendiendo nuestros colores.