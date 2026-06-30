¡El Atlético anuncia el fichaje de Grimaldo!

Alejandro Grimaldo ya es nuevo jugador del Atlético de Madrid. El club colchonero anunció su llegada hasta el 2030 y con un traspaso fijo de 20 millones de euros, una cifra algo superior de lo que se estaba especulando. El futbolista ya ha pasado revisión médica durante el Mundial y será presentado una vez acabe su participación con la selección española. Es el primer gran golpe de mercado del equipo colchonero, que buscaba sí o sí un lateral zurdo y que no pudo concretar la llegada de Cucurella, que se fue al Madrid.

Grimaldo deseaba salir del Bayer Leverkusen hace ya algún tiempo y ha esperado para poder regresar al fútbol español. Estuvo muy, muy cerca de fichar por el Barça el pasado verano, pero el club blaugrana no le pudo encontrar acomodo por el límite salarial y porque finalmente Gerard Martín no salió hasta la Premier. Grimaldo también se ofreció este verano, pero el Barça siempre ha priorizado la llegada de Joao Cancelo, por lo que Grimaldo ha decidido no esperar más y ha firmado como colchonero.

El Atlético de Madrid recompone así su lateral zurdo con el fichaje de un futbolista con rendimiento inmediato. Grimaldo lleva tiempo rindiendo a un gran nivel desde que salió del Barça y ha triunfado tanto en su etapa en el Benfica como en la Bundesliga con el Bayer Leverkusen. Llega en una edad perfecta y será titularísimo en el equipo de Simeone.

Los rojiblancos se centran ahora en el fichaje de dos centrales y, al menos, dos jugadores ofensivos. Simeone desea reforzar mucho el equipo con futbolistas consolidados para optar a ganar todos los títulos. Será clave en esta planificación acabar de definir el futuro de Julián Álvarez, futbolista que ha asegurado que desea salir traspasado para fichar por el Barça.