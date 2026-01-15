El Barça Atlètic, cerca de reforzar la delantera

El Barça Atlètic afronta una segunda mitad de temporada repleta de ilusión con el objetivo de recuperar la categoría perdida el curso pasado. Los pupilos de Juliano Belletti, quintos a siete puntos del líder, siguen en la pelea por el ascenso a Primera RFEF, aunque las bajas, especialmente en el frente de ataque, han reducido sus posibilidades de éxito. Por ello, el filial azulgrana está cerca de cerrar la llegada de un nuevo delantero.

El conjunto catalán, que accedió a semifinales de la Copa Catalunya, última los flecos para incorporar como cedido a Joaquín Delgado, procedente del Real Oviedo Vetusta. El atacante de 24 años, antes de recalar en Barcelona, renovará su compromiso con el cuadro carbayón hasta 2027, con el que es el pichichi de la Segunda Federación con 14 goles en 17 partidos. Pese a prolongar su contrato, el filial azulgrana se guarda una opción de compra bastante elevada por el futbolista, según afirma 'La Voz de Asturias'.

37 goles en 50 partidos con el filial del Oviedo

Además, Delgado, que ya ha aterrizado en la ciudad catalana, fue uno de los grandes artífices del ascenso del Vetusta el curso pasado, pues sumó 23 goles en Tercera RFEF. El delantero andaluz, incluso, ha entrenado con el primer equipo del Real Oviedo en los últimos días, pero al no ser Sub-23 solo podría jugar con los 'mayores' mediante un cambio de ficha.

Su llegada al Barça Atlètic permitirá a Belletti contar con más alternativas en el frente de ataque, donde las lesiones han causado estragos: Òscar Gistau, aunque está regresando progresivamente a los entrenos, no juega desde septiembre; Barberá, con una rotura en el recto anterior de la pierna derecha, no volverá hasta marzo; Ureña, por su parte, tampoco está disponible desde noviembre con una fractura de clavícula; mientras que Sama Nomoko, con una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, permanecerá fuera de los terrenos de juego lo que resta de temporada.

Por otro lado, el delantero Alan Godoy, todavía propiedad del FC Barcelona, recaló este pasado martes en el Sabadell tras romper su cesión en el Estrela da Amadora portugués. Pese a la falta de artilleros, club y futbolista han decidido que lo mejor es que el canario forme parte de la plantilla del líder de Primera RFEF hasta final de curso.