El Atleti 'se olvida' de Julián en sus redes sociales

Julián Álvarez se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la noche cuando tiró la bomba. El jugador formalizó por primera vez su intención de irse del Atlético de Madrid. En todos lados se habló de Julián y de sus palabras; el argentino era protagonista en todos los sitios menos en uno: la cuneta oficial del conjunto rojiblanco.

Argentina ganó a Austria con un doblete de Leo Messi y la cuenta de X del Atlético de Madrid en inglés puso un tuit felicitando a sus futbolistas de la albiceleste, pero se olvidaron de uno.

"Gran victoria para nuestros argentinos. Felicidades por tus 60 partidos con Argentina, Moli", decían los rojiblancos, pero en la foto solo se veían a dos jugadores del Atlético de Madrid; no salía Julián. Los colchoneros se olvidaron de su estrella justo tras sus palabras.

Almada y Nahuel Molina fueron los dos jugadores a los que el Atleti felicitó la victoria, pero no solo se olvidaron de Julián, ya que Nico González tampoco salió en las fotografías. Eso sí, el extremo está cedido por la Juventus y volverá a su club la siguiente temporada.

En el Atleti, el enfado con el delantero es muy grande. Los colchoneros subieron hace unas semanas varios tuits riéndose del FC Barcelona y del Real Madrid por las informaciones sobre el interés de los dos conjuntos en Julián, aunque parece que se les ha dado la vuelta a la tortilla.

La estrategia del Barça sigue siendo clara. En los despachos de la Ciutat Esportiva Joan Gamper se consideraba que se habían dado pasos importantes en los últimos meses y todo quedó refrendado tras el Argentina-Austria, en el que Julián Álvarez jugó alrededor de media hora y tuvo una ocasión muy clara para marcar. En la entidad entendían que una declaración firme sobre su deseo de vestir de azulgrana ayudaría a desbloquear una operación compleja, y esta llegó incluso antes de lo esperado.

La intención del Barça es intensificar las conversaciones una vez finalice el Mundial. Por ahora no está previsto presentar una segunda oferta de manera inmediata, aunque tampoco es una posibilidad que pueda descartarse tras el paso de Julián. En los despachos creen que este no es el momento de acelerar más de la cuenta con el jugador centrado en la competición.