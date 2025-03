Atizan a Raphinha por su pique con Argentina: "No sé qué mensaje quiso dar"

Las declaraciones de Raphinha en la entrevista con Romario, después de ganar a Colombia por 2 goles a 1, siguen dando de que hablar. Ahora ha sido Paulo Silas, exjugador del San Lorenzo, el que ha alzado la voz para criticar al delantero.

El brasileño se ha pronunciado al respecto en Radio La Red: "Lo de ese chico fue una falta de respeto. Tendría que ver a Messi, que cuando Argentina ganó la Copa América no dejó a sus compañeros cantar contra Brasil por respeto y por su amistad con Neymar".

Además, añadió: "Creo que Raphinha estuvo mal, muy mal. Aun si Brasil estuviera allá arriba no debería hacerlo, y ahora que no está mucho menos. Para mí, el fútbol no se ve como lo vio Raphinha, no sé qué mensaje quiso dar".

Es una realidad que tanto el actual futbolista azulgrana como Romario, no estuvieron acertados con sus declaraciones: "Vamos a jugar contra Argentina. Ahora gracias a Dios, sin Messi. ¿Les vamos a dar una paliza?", preguntó el exjugador a Raphinha. Este último respondió de forma contundente: "Una paliza, sin duda, dentro y fuera del campo si es necesario".

Sin embargo, Romario quiso ir más allá y le consultó al delantero si iba a anotar un tanto después de hacerlo contra Colombia en la madrugada del pasado viernes: "Voy a marcar un gol, que se jodan. Con todo", contestó el extremo. "En Argentina hay que pegarles. Duele. Son unos cabrones", agregó el exfutbolista.

Otras reacciones

Scaloni también se ha pronunciado sobre esta cuestión en la rueda de prensa previa al encuentro: "Recuerdo la foto de Leo sentado con Neymar en la escalera del Maracaná. Esa es la imagen que nos tiene que quedar a todos".

Di María, por su parte, ha optado por un comentario irónico con tres emoticonos llorando de la risa en una publicación de Instagram que hacía referencia a las palabras de Raphinha.

Sin embargo, no todo han sido críticas. Felipe Melo ha salido a defender al brasileño con un vídeo publicado en sus redes sociales: "Brasil tiene que esperar un ambiente hostil y tiene que estar preparado para la batalla. ¡Raphinha, estoy contigo! ¡Estamos juntos! Que el equipo brasileño esté preparado para ganar con el balón y, si es necesario, también con el brazo".