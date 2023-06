El Athletic vuelve a señalar a Iñigo Martínez: "Queda claro quién quería que siguiese y quién se quería marchar"

El presidente Jon Uriarte insiste que se le presentó al futbolista una oferta formal de renovación El defensa aseguró hace unos días en un comunicado que no había rechazado ninguna propuesta del Athletic

Sigue el culebrón Iñigo Martínez. El presidente del Athletic, Jon Uriarte, y el director general, Jon Berasategi, han dado esta mañana, durante una rueda de prensa, su versión de la salida del central.

Los dos han explicado la cronología de las negociaciones y han desmentido el comunicado del futbolista, que hace unos días dijo que no había rechazado ninguna oferta de renovación porque no había habido ninguna propuesta formal.

El director general ha sido el primero en tomar la palabra. "El Athletic siempre ha querido que Iñigo Martínez se quede en el Athletic. Presentamos como club una oferta de renovación a Iñigo por escrito que recibe en el mes de abril. El jugador la valoró, empezamos a hablar, tuvimos una serie de conversaciones y el proceso de negociación concluye en el mes de mayo cuando el representante de Íñigo Martínez nos traslada que, ante la llegada de las elecciones, quería esperar a la llegada del nuevo presidente", empezó diciendo.

"Llegan las elecciones, tenemos nueva junta y nuevo presidente, y como es normal, le traslado al presidente lo asuntos que están sobre la mesa, entre ellos la renovación de Iñigo. Le traslado la oferta que le habíamos trasladado, la hace suya, y nos dice que la primera reunión con el agente la quiere tener él porque tiene una relación personal con el agente".

La versión de Uriarte

Dicho esto el presidente del Athletic, Jon Uriarte, ha continuado con la exposición de la cronología. "Así es. Contacté con el representante y finalmente nos juntamos el 11 de julio. Fue una reunión muy formal, fue una comida y en la misma le reiteré los intereses del Athletic y míos de que siguiera con nosotros. Este interés lo reiteré en los días siguientes. Y, cuatro días más tarde, recibimos una respuesta del agente. Me pidió reunirnos otra vez y me comentó que tenía una oferta de un club importante y que quería marcharse. Yo le dije que era un jugador importante para nosotros y que no solo queríamos que no se marchara sino que siguiera con nosotros. Al ser un tema entre clubes, le informé a Berasategi".

El director general ha explicado así el desenlace. "Y días más tarde recibimos una llamada de un club en el que el ejecutivo nos dice que están interesados y les decimos que es vital para nuestro proyecto. Entonces no recibimos ninguna oferta. Transcurre el mercado de verano y su voluntad es salir y nos dice que no va a renovar, que nos abstengamos de cualquier renovación. Ha habido alguna acercamiento infructuoso. Queda claro quien quería que se quedara y quien quería marcharse".