"El Athletic intenta sacar más dinero por Nico con todo esto"

"Se acabó". Nico Williams acaba de renovar hasta 2035 con el Athletic y con este movimiento se cierra las puertas (¿para siempre?) del FC Barcelona. Y no solo las del Barça, con el que tenía un acuerdo cerrado, sino también las de otros grandes de Europa. El Bayern de Munich también estaba interesado en la situación del extremo navarro. Su agente, Felix Tainta, era conocedor de ello. La prioridad era la propuesta azulgrana, pero al no querer el club azulgrana incluir una cláusula liberatoria en caso de no ser inscrito todo se fue al traste.

No solo amplía su vinculación con los 'athleticzales' Nico por 10 años, sino que aumenta también alrededor de un 50% su cláusula de rescisión. De esta forma, quien quiera al futbolista los próximos años tendrá que abonar 87 millones más impuestos para hacerse con él. Más de 20 'kilos' extra respecto al precio de salida que tenía hasta ahora.

EL BAYERN CIERRA LA PUERTA

Más allá del Barça, como decíamos, el Bayern también siguió con estoicismo el desenlace del culebrón con el extremo. Los bávaros asumían que el club catalán lleva la delantera, pero se mantenían al acecho. Uli Hoeness, presidente honorario de la entidad germana, se ha referido a la situación de Nico en unas declaraciones para BR24Sport: "¿Nico Williams nuestro principal objetivo el año que viene? No, se acabó".

Con Nico se ha acabado

Además, Hoeness explicó cómo ve la maniobra del entorno del futbolista y del Athletic: “En mi opinión, el Bilbao simplemente está intentando conseguir más dinero porque el año que viene costará más de 60 millones”. La fidelidad del jugador con el Athletic se amplía, pero no llega a ciertos límites. La cláusula podría haberse elevado mucho más y el hecho de que se establezca en esos 87 'kilos', algo más o menos pagable para los TOP europeos, hace que la puerta a una salida futura se mantenga abierta.