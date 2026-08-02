El Athletic pone precio a Laporte

El gran Mundial firmado por Aymeric Laporte no ha hecho más que disparar su cotización. El central del Athletic se ha consolidado como uno de los líderes de la selección española campeona del mundo formando una pareja de garantías junto a Pau Cubarsí. Ambos han formado la mejor dupla de centrales de todas las selecciones que participaron en el torneo.

Tal y como adelantó SPORT , la dirección deportiva azulgrana tiene a Laporte en su lista de candidatos. Deco siguió muy de cerca sus actuaciones en Estados Unidos y el club azulgrana tenía previsto mantener conversaciones con el entorno del futbolista una vez finalizada la competición para conocer de primera mano cuál es su situación y valorar la viabilidad de una operación.

Laporte, con el Athletic / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Sin embargo, en Bilbao no contemplan una salida sencilla. Según informa AS, el Athletic ha fijado en 80 millones de euros el precio de salida de Laporte, una cifra que pretende actuar como medida disuasoria para cualquier club interesado tras el enorme Mundial del futbolista.

En el Barça, por su parte, el perfil del central sigue siendo muy bien valorado. Su condición de zurdo, su experiencia en la élite y su excelente salida de balón encajan con las necesidades del equipo de Hansi Flick. Además, la conexión mostrada con Cubarsí durante el Mundial ha reforzado la idea de que podría adaptarse con rapidez al estilo azulgrana, aunque el escenario económico que plantea el Athletic afecta de manera evidente a las perspectivas del club de cara a la operación.

Laporte, durante el Mundial / Agencias

Las informaciones sobre el interés culé tampoco han pasado desapercibidas en Lezama. Hace apenas unos días, el técnico Edin Terzic fue preguntado por los rumores y respondió con cierta ironía, recordando el episodio Nico Williams: "No es una historia nueva, solo otro nombre". El entrenador dejó claro que espera contar con todos sus internacionales una vez concluyan sus vacaciones y comenzar la temporada con la plantilla al completo.

El Athletic considera a Laporte una pieza estratégica de su proyecto y solo abriría la puerta a una negociación a partir de esos 80 millones de euros que a día de hoy parecen una quimera por un futbolista que supera los 32 años de edad.