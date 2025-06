El Athletic pasa al ataque en el caso Nico Williams

El Athletic Club está dispuesto a luchar hasta las últimas consecuencias para evitar que el FC Barcelona fiche a Nico Williams. Pocas horas después de que trascendiera que el extremo comunicó al club vasco su intención de firmar con el conjunto blaugrana tras el pago de su cláusula de rescisión de 58 millones de euros, los máximos responsables institucionales de la entidad bilbaína han realizado una ofensiva para intentar bloquear la operación.

Según ha informado la ‘Cadena SER’, Jon Uriarte y Jon Berasategi, presidente y director general del Athletic Club respectivamente, aprovecharán un viaje a Madrid con motivo de un asunto relacionado con la Liga F para informar a la Federación Española de Fútbol y a la Liga de Fútbol Profesional que tienen la intención de fiscalizar todas las operaciones económicas que efectúe el Barça.

En Bilbao aseguran tener claro que el Barça no cumple los requisitos para maniobrar en el mercado mediante la regla 1:1 –norma que permite a un equipo invertir en fichajes cada euro que ingrese en ventas– y no se van a quedar de brazos cruzados ante el interés de la entidad culer en el fichaje de Nico Williams. De hecho, siempre según la radio citada, el Athletic exigirá a la RFEF y a la Lliga que no permitan el pago de la cláusula mientras el club catalán no cumpla con la normativa 1:1.

Tal como informó 'El Chiringuito de Jugones', Nico Williams comunicó recientemente al Athletic su voluntad de cambiar de aires y continuar su prometedora carrera en el Spotify Camp Nou. Un año después de deshojar la margarita y decantarse por continuar en el club rojiblanco, el extremo quiere dar un salto y ser importante en el ambicioso proyecto liderado por Hansi Flick.

Este miércoles, Uriarte y Berasategi han realizado un movimiento estratégico para dejar claro que no solo no tienen intención de negociar un traspaso con el Barça, sino que también van a intentar evitar el pago de la cláusula de la rescisión de 58 millones de euros más impuestos.

En San Mamés no gustó nada que Deco reconociera públicamente en 'La Vanguardia' que Nico Williams le había trasladado, a través de su representante, su voluntad de fichar por el Barça este verano. El Athletic manifestó a la prensa vasca su enfado con la 'retransmisión' de las negociaciones por parte del club blaugrana. Y, aunque inicialmente se mostró resignado con la situación, no se rendirá en su intento de lograr la continuidad del extremo de Pamplona.