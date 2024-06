El Athletic no negociará nada con el Barça por Nico Williams

El Athletic lo tiene claro: si el Barça finalmente se decanta por el fichaje de Nico Williams deberá abonar de forma íntegra la cláusula de rescisión de 58 millones de euros para llevarse al jugador. El club blaugrana ya tiene claro que no habrá negociación posible ni en cuanto a rebaja de precio ni en la modalidad de pago a plazos y que la operación solo se podrá realizar con una compra complicada a nivel financiero en estos momentos. Nico está en la lista de fichajes pero habrá que ver si hay opciones reales de traerle.

El club blaugrana, hasta el momento, no ha realizado contacto oficial alguno aunque sí tiene la información directa de la operación a través del entorno del jugador. En el Barça tienen claro que Nico Williams priorizaría el Barça muy por encima de irse a la Premier o cualquier otra liga, pero topa con la postura de un Athletic que nunca ha negociado ventas indeseadas de jugadores titulares. Ni en el caso de Nico, que renovó a pesar de que acababa contrato y que permitiría ingresar una gran cantidad de millones en caso de traspaso.

La postura del Athletic, que ya era previsible para el Barça, crea dudas en el fichaje. No por el precio pero sí por la modalidad de pago. El Barça ha afrontado sus últimos grandes fichajes en operaciones abonadas en cómodos plazos y, de hecho, aún tiene pendientes pagos por futbolistas como Lewandowski, Raphinha o Koundé, entre otros. A eso habría que añadirle el contrato del jugador, que será alto porque en el Athletic ya percibe emolumentos importantes.

Nico Williams y Lamine Yamal, en un entrenamiento de España / Pablo García / RFEF

El Barça tiene muy claro que solo podrá afrontar esta operación si hay alguna venta importante ya que necesita una cantidad de recursos importantes y de forma prácticamente instantánea para poder llevarse al jugador. Por ahora, en el club son muy cautos ya que todo dependerá de cómo se desarrolle el mercado. Por ahora se está trabajando en salidas de futbolistas que no contarán para Hansi Flick y en julio se decidirá si se acepta alguna propuesta por algún jugador titular.

Las opciones que tiene el Barça para ingresar son claras: Araujo o Raphinha. El primero no ha renovado y podría tener alguna propuesta millonaria aunque en el Barça aún no tienen clara su decisión. Habrá que esperar al final de la Copa América, pero en todo caso el club blaugrana no lo vendería nunca por menos de 75 millones de euros. En cuanto a Raphinha, el Barça tiene abiertas vías en la Premier y en Arabia Saudí, pero el jugador es muy reacio a salir. El Barça tiene claro que en Saudí se podrían ingresar más de 80 millones de euros que permitirían al club cubrir el fichaje de Nico y el de un pivote.