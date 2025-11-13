El Athletic no tiene herramientas legales para denunciar una alineación indebida de Lamine

El Athletic no tiene herramientas legales para denunciar una alineación de Lamine el próximo 22 de noviembre. El delantero podrá ser alineado por Hansi Flick en el próximo encuentro liguero sin ninguna amenaza legal, según explicó Miguel Galán a través de sus redes sociales. En su comunicado, Galán aclara que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), al desconvocar públicamente al jugador el pasado 10 de noviembre, pierde la posibilidad de acogerse a la Ley FIFA que impide a los futbolistas disputar partidos con sus clubes dentro de los cinco días posteriores a una convocatoria con su selección.

La decisión federativa se produjo tras recibir los informes médicos del Barcelona, que recomendaban descanso para el extremo de 17 años, tras someterse a un procedimiento médico invasivo de radiofrecuencia que le obliga a descansar unos días. Esa desconvocatoria oficial, según Galán, constituye un acto administrativo pleno que “enerva la prohibición de jugar dentro de los cinco días siguientes”, dejando sin efecto cualquier limitación reglamentaria.

El experto añade que tanto los órganos disciplinarios de la RFEF como el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) han establecido en precedentes similares —como el caso de Íñigo Martínez— que una desconvocatoria oficial rompe cualquier vínculo federativo y libera al jugador para actuar con su equipo. "La liberación de Lamine Yamal se materializa en un acto administrativo público y debidamente comunicado, equiparable al precedente de Íñigo Martínez, lo que en el marco de la jurisprudencia federativa (decisiones RFEF y TAD) permite excluir la operatividad automática de la norma FIFA y considera suficiente la expresión de la voluntad federativa en el acto de desconvocatoria para levantar la limitación", apunta en su comunicado.

Con la selección española jugando su último partido de la ventana internacional el día 18 ante Turquía, y el Barça enfrentándose al Athletic el 22, los plazos médicos y reglamentarios se cumplen “holgadamente”. Así que Lamine Yamal podrá reaparecer con el FC Barcelona en San Mamés, siempre que su evolución física lo permita, sin que exista impedimento alguno desde el punto de vista federativo o normativo. El delantero sigue trabajando para atenuar su pubalgia, que le está impidiendo jugar con continuidad esta temporada.