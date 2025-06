En el Athletic se frotan los ojos con Nico Williams

Las oficinas del Athletic Club en Ibaigane se sobresaltaron este viernes por la exclusiva de SPORT sobre la reunión mantenida por el representante de Nico Williams, Félix Tainta, con el director deportivo del FC Barcelona, Deco. En Bilbao no daban crédito a que la cumbre hubiera sido una realidad.

Tainta quería que la reunión fuera con la máxima discreción y su versión a nivel interno fue que había ido a Barcelona para visitar unas amistades. Sin embargo, nuestro compañero Carlos Monfort descubrió la cita con Deco en la que se puso de manifiesto que se reactiva el interés barcelonista por Nico Williams.

Por si faltaba salsa y complicar aún más la vida al entorno del Athletic, Lamine Yamal colgó en Instagram una fotografía de los dos jugadores juntos en una celebración con la selección española.

Pese al terremoto mediático vivido, en la entidad rojiblanca siguen con el convencimiento de que Nico Williams no se moverá del Athletic, cuyo contrato expira en el 2027 y tiene una cláusula de rescinsión de 62 millones de euros.

Nico Williams y Dean Huijsen pueden ser grandes rivales la próxima temporada en el Barça y Madrid, respectivamente / EFE

Incluso, en los últimos días se había deslizado la intención del Athletic Club de ampliar y mejorar el contrato del futbolista de 22 años. El futuro del pequeño de los Williams quedaría de esta manera vinculado para el futuro con la entidad en la que se ha convertido en un referente de primera magnitud.

Los argumentos deportivos de disputar la Champions League o que su hermano Iñaki sea el primer capitán de la plantilla quizá no sean suficientes alicientes.

Una declaración de intenciones del club bilbaíno que choca con el deseo del jugador de, cómo mínimo, explorar el mercado. En caso de una salida, su primera idea sería jugar en el FC Barcelona al lado de sus amigos Lamine Yamal, Gavi, Fermín o Balde. Su adaptación sería inmediata y el rendimiento también.

Relaciones institucionales

El pago de la cláusula sería inevitable por filosofía y por las malas relaciones institucionales entre ambos clubs. El FC Barcelona fue silbado esta temporada cuando llegó como campeón en San Mamés y el Athletic le hizo el pasillo. El asesor de Joan Laporta, Enric Masip, se enzarzo con el presidente del Athletic, Jon Uriarte, en un cruce de declaraciones.

Masip lamentó la actitud de Uriarte por no feliciatar a Laporta, añadiendo que le sorprendía "que el presidente del Bilbao me tache de ignorante y que no sé de qué va esto cuando llevo más de 40 años en el mundo de porte profesional y sé que va de ganar y cuando pierdes hay que aceptarlo".

Por su parte, Jon Uriarte habló de "hartazgo" con la entidad barcelonista y de que "pasan cosas" en referencia a las palancas económicas, así como el 'caso Negreira'. Uriarte recordó que el Barça había fichado a Iñigo Martínez libre y que filtreaba con Nico Williams, por lo que justificó la pitada de la afición, añadiendo que "a nosotros nos gritan putos vascos".

Ofertas foráneas

Otros clubs, como el Bayern de Múnich o el Arsenal, también han movido ficha por el futbolista, aunque en Bilbao siempre han estado muy tranquilos. Una calma rota por la irrupción del FC Barcelona que les cogió totalmente desprevenidos.

El Athletic Club tiene atado al futbolista con la cláusula de 62 millones de euros, pero poco más podrá hacer que percibir este dinero si la voluntad del futbolista es la de jugar en un grande de Europa.

Kepa se fue al Chelsea previo pago de su cláusula de 80 millones de euros / EFE

Nico Williams y su agente saben que no podrán negociar una salida con el Athletic y que la cláusula es la única vía de salida, como ya pasó con los casos de Kepa al Chelsea o de Ayméric Laporte al Manchester City. En Ibaigane no aceptan otra fórmula que no sea el 'clausulazo'.

El paso dado por Félix Tainta con Deco es solo el primero de un verano que se presume largo en el tema de las incorporaciones. El Barça ha priorizado por ahora el fichaje de Joan Garcia, que se anunciará la próxima semana una vez LaLiga analice todos los documentos presentados por el club este viernes.

El trío de candidatos

Más allá de este conflicto institucional, Deco tiene claro que necesita a otro extremo izquierdo. Luis Díaz, Nico Williams y Rashford son los tres candidatos para un puesto. El colombiano gusta mucho, pero también es el más caro ya que su salida del Liverpool podría rondar los 70 millones de euros a sus 28 años.

El ofrecimiento de Nico Williams ha abierto otro escenario que el club no contemplaba. Después del desengaño del año pasado parecía una opción que quedaría en el cajón, pero ha vuelto a destaparse.

Luis Díaz contra el City / AP

Por su parte, Rashford podría ser el más asumible por unos 40 millones de euros ya que no cuenta para el Manchester United, pero también es el que ofrece más dudas a nivel deportivo por su irregularidad.

En cualquier caso, se esperan días movidos una vez que el FC Barcelona ya tiene el portero del futuro y ahora desea sumar un nuevo compañero para que el desequilibrio también llegue por la banda izquierda y no se centre todo en la figura de Lamine Yamal.