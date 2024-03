Athletic - FC Barcelona: oportunidad para recortar

El empate entre el Valencia y el Real Madrid en Mestalla (2-2) podría apretar la cabeza de la Liga si el Girona primero y el Barça, después, consiguen sumar hoy los tres puntos en Mallorca y Bilbao respectivamente. El tropiezo del equipo de Carlo Ancelotti, que igualó un 0-2 gracias a un doblete de Vinicius, es un aliciente para los dos perseguidores inmediatos del líder, que ahora aventaja al Girona en siete puntos (que podrían ser cuatro si los de Michel ganan en Son Moix) y al FC Barcelona en nueve (que podría ser seis si los de Xavi asaltan San Mamés).

Pese a que el equipo madridista rozó la segunda derrota en la Liga, el resultado es una gran oportunidad para que Girona y Barça se acerquen al líder y le hagan sentir su aliento. En el caso del equipo azulgrana, ganar en La Catedral, supondría restar dos puntos al Madrid y pasar de ocho a seis de diferencia. La Liga no sería una quimera porque, en tres jornadas, el Barça habría pasado estar a 10 puntos por debajo del Real Madrid, a seis. Si se diera esta situación, el campeonato estaría abierto teniendo en cuenta que resta un clásico en el Santiago Bernabéu. Un partido que adquiriría el calificativo de “clave” para el desenlace del campeonato si Madrid y Barça llegarán con seis puntos (o menos) de diferencia.

En forma

El FC Barcelona llega a la cita contra el Athletic con buenas sensaciones después de despedirse en enero de la Supercopa de España y de la Copa del Rey. El equipo de Xavi Hernández, desde la derrota contra el Villarreal el 27 de enero en Montjuïc (3-5), encadena seis partidos sin conocer el KO con un balance de cuatro victorias (Osasuna, Alavés, Celta y Getafe) y dos empates (Granada y Nápoles). Es la segunda mejor racha de la actual temporada después de la cosechada al inicio de curso, cuando el equipo azulgrana sumó 13 partidos sin morder el polvo (10 victorias y tres empates) hasta la derrota como local contra el Real Madrid en Montjuïc (1-2) el 28 de octubre de 2023.

Cambio de dinámica

Uno de los motivos de este cambio de dinámica hay que localizarlo en la noche del 27 de enero, después de la dura derrota contra el Villarreal. Fue entonces, tras la decepción generalizada, cuando Xavi Hernández anunció que no dejaría de ser entrenador del equipo el 30 de junio pese a tener un año más de contrato con un segundo opcional. “Creo que la situación merece un cambio de rumbo y como culé no puedo permitir esta situación. He sido un hombre de club, lo he priorizado por encima de mí y lo he dado todo. Y lo voy a seguir haciendo para que la afición se sienta orgullosa”.

Lo cierto es que Xavi, después de este dar este paso que sorprendió a todo el entorno barcelonista, consiguió el efecto esperado: la reacción del equipo. Y, como se sabe, desde entonces, ya van seis partidos en los que el Barça ha dado otra imagen. Y es lo que buscará también esta noche en San Mamés, un campo en el que buscará el desquite después de la eliminación en los cuartos de final (en la prórroga) en la Copa del Rey.