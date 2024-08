¡El Athletic deja fuera a Nico Williams y no viaja a Alemania!

Nico Williams no estará en Alemania para el útlimo amistoso del Athletic Club. El futbolista español, que sigue entrenándose con el Athletic a la espera de resolver su futuro, se quedará en Bilbao tras no ser incluido en la lista de convocados. El conjunto dirigido por Ernesto Valverde ha tomado la decisión de no incluirlo para la última prueba de la pretemporada. Mientrastanto, Nico Williams sigue sin hacer declaraciones ni dejar pistas sobre su futuro tras regresar de sus vacaciones.

Es ajeno a cualquier rumor, operación o decisión; se entrena, mantiene silencio y espera. A falta de 21 días para el cierre de mercado, su continuidad en Bilbao sigue en el aire y las opciones con el Barça están abiertas.

Nico no tendrá minutos en pretemporada con el Athletic

Nico afrontará el primer partido de Liga sin haber realizado ningún partido de pretemporada, que empezó para 'los leones' mucho antes de la incorporación del extremo español y que ahora, el conjunto rojiblanco, se marchará a Alemania sin Nico.

El internacional español, que no participó en el amistoso contra el Aston Villa, se incorporó este jueves al grupo que dirige Valverde y creen que estará listo para jugar la primera jornada de Liga, que los vascos juegan el próximo día 15 en San Mamés contra el Getafe. Insisten en el club rojiblanco en que Nico seguirá en San Mamés esta temporada y que incluso podría mejorar el contrato que firmó a finales del 2023 hasta el 30 de junio del 2027.

El Athletic Club se verá las caras con el VfB Stuttgart, con el que se enfrentarán el sábado, 10 de agosto, a las 15:30 horas, en el MHP Arena. Los leones visitarán la ciudad alemana de Stuttgart, capital del estado federal alemán Baden-Wurtemberg y cuna del automovilismo bávaro, donde Valverde probará con un once competitivo en la recta final de las probaturas antes de La Liga. Eso si, sin Nico Williams ni ningún jugador de la Eurocopa (Unai Simón y Vivian).

El Barça sigue apretando

Desde el FC Barcelona, sin embargo, siguen sin dar por perdido al menor de los Williams. En las últimas horas, ha trascendido que la dirección deportiva azulgrana, tras cerrar la incorporación de Dani Olmo, sigue en contacto con el representante del futbolista del Athletic y que el propio presidente, Joan Laporta, está dispuesto a entrar en las negociaciones una vez ha regersado de Estados Unidos, donde ha estado acompañando al equipo de Hansi Flick en su gira veraniega.

En aquel contrato se estableció que el jugador pasaba a tener una cláusula de rescisión de 58 millones de euros. El Athletic siempre ha dicho que el club que pretenda hacerse con sus servicios debe abonar esa cantidad. El Barça está dispuesto a abonarla, pero para ello debe contar con el consentimiento del jugador.

En un principio, Nico Williams parecía dispuesto a aceptar un cambio de aires, pero el jugador de Pamplona ha recibido muchas presiones por parte de su familia y también desde el club vasco para que siga en San Mamés. Creen que allí podrá seguir creciendo y también ayudar al equipo de Ernesto Valverde a llegar a la final de la Europa League, cuya final se jugará esta temporada en Bilbao.