Athletic Club - FC Barcelona, en directo: resumen, goles y resultado | Supercopa de España 2025

HABLA GAVI

"Contento y muy feliz por la victoria, que es lo importante. He tenido la suerte de meter gol y asistencia. He hecho varias celebraciones en el gol y una de ellas para Dani Olmo, que estará en la final. La hace siempre, se lo he dicho antes. Tanto Dani como Pau son jugadores que nos ayudan mucho. Estamos felices todos por ellos. Me he encontrado muy bien, cada vez mejor. He estado mucho tiempo fuera, pero es pasado. Me he ido al suelo por una pequeña molestia, estaba bastante tieso. Yuri me gusta mucho como jugador, es muy caliente en el campo", dice Gavi.