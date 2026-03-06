Athletic Club - FC Barcelona: alineaciones probables para la jornada 27 de LaLiga EA Sports

El calendario no da tregua y el Barça ya prepara uno de los platos fuertes que restan de Liga con la visita de este sábado a San Mamés. Pese a la eliminación en Copa, el equipo sacó pecho y se quedó a un solo gol de igualar una eliminatoria en la que partía con cuatro tantos de desventaja. No revalidará el título ni habrá triplete, pero los pupilos de Hansi Flick demostraron que aún tienen mucho que decir esta temporada. El Barça buscará ampliar su distancia con el Madrid en un escenario de máxima exigencia como el templo del Athletic, justo cuando empieza ese tramo de la temporada donde cada partido es una final.

Apenas tres días después, los azulgranas viajarán a St James' Park para la ida de los octavos de la Champions, la competición más ilusionante y la que más se le resiste. Sin embargo, la Liga no pasa ni mucho menos a un segundo plano. Tras golear a un Villarreal que marcha tercero (4-1), el Barça quiere seguir sumando de tres en tres mientras espera que un Madrid, muy mermado por la ausencia de Kylian Mbappé, intente seguirle el ritmo.

El Athletic, por su parte, se sitúa noveno con 35 puntos, lejos de las aspiraciones del año pasado cuando acabaron cuartos. Eso sí, desde su última derrota ante el Sevilla el 24 de enero, han empatado en el derbi y han vencido a los equipos de abajo (Levante, Oviedo y Elche), viniendo ahora de igualar en Vallecas (1-1). Esta racha está directamente relacionada con la vuelta de Aymeric Laporte, el líder defensivo que le ha cambiado la cara al equipo. Estos últimos 11 de 15 puntos disputados han permitido levantar cabeza a un grupo que llegó a rozar el descenso, con un Valverde cuestionado por estar aún lejos de las plazas europeas donde debería estar un club de esta envergadura.

Koundé se retira lesionado del terreno de juego / Siu Wu / EFE

Reconfiguración en la defensa

El Barça pagó un precio excesivo por la eliminación copera, y al enorme esfuerzo sin premio se sumó la pérdida de dos titulares. Koundé no aguantó ni diez minutos y fue sustituido por un Balde que tampoco pudo acabar el encuentro. Ambos cayeron por la misma zona, el isquio izquierdo, y no volverán hasta después del parón, un hecho que obliga a Flick a reconfigurar la defensa en un mes clave.

Joan García defenderá la portería y Cancelo, a pesar de su polivalencia, apunta al lateral derecho. Gerard Martín, a quien Flick había reconvertido en central zurdo con nota, volvería a su posición natural para suplir a Balde, permitiendo que Eric García y Cubarsí se mantengan como pareja de centrales. En el medio, si a Pedri no le pesa el esfuerzo titánico ante el Atlético, repetirá junto a Fermín y un Marc Bernal en gran estado de forma. Arriba, cero dudas: sin Lewandowski, el tridente Lamine, Raphinha y Ferran es inamovible.

Cancelo consuela a Balde durante el partido ante el Atlético / Enric Fontcuberta / EFE

El Athletic también llega con las ausencias por lesión de larga duración de Saanadi y Beñat Prados, además de la persistente pubalgia de Nico Williams. Los de Valverde saldrán con Unai Simón bajo palos; Vivian y Laporte como pareja de centrales intocable, con Areso y Yuri en los laterales. Jauregizar y Ruiz de Galarreta formarán el doble pivote, con Sancet en la mediapunta, Iñaki Williams y Unai Gómez en bandas, y Gorka Guruzeta como referencia ofensiva. Álex Berenguer, que volvió con asistencia ante el Rayo, es la gran alternativa para recuperar la titularidad más pronto que tarde.

Alineaciones probables Athletic - Barça

Athletic Club: Unai Simón; Areso, Vivian, Laporte, Yuri; Jauregizar, Ruiz de Galarreta, Sancet; Iñaki Williams, Unai Gómez y Guruzeta.

FC Barcelona: Joan Garcia; Cancelo, Cubarsí, Eric, Gerard Martín; Pedri, Bernal, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres