Athletic Club - FC Barcelona: alineaciones probables del partido de LaLiga EA Sports

El próximo domingo 25 de mayo a las 21.00 horas, San Mamés acoge el cierre de la temporada 2024/25 de LaLiga EA Sports con un duelo entre el Athletic Club y el FC Barcelona. El Barça de Hansi Flick llega como flamante campeón de Liga, Copa del Rey y Supercopa de España, firmando un triplete nacional que ha devuelto la ilusión al barcelonismo.

En su primera temporada al frente, el técnico alemán ha implantado un estilo ofensivo y vertical que ha dado grandes resultados. El equipo suma 99 goles en Liga y está a solo uno de alcanzar la barrera de los 100, algo que no consigue desde la temporada 2016/17, cuando el tridente Messi-Neymar-Suárez llevó al club a su récord goleador liguero con 116 tantos.

Por su parte, el Athletic Club ha vivido una excelente campaña en lo doméstico, con el billete a la próxima Champions League asegurado y 70 puntos en su haber, igualando su mejor marca en Primera División (2013/14). Si logra puntuar frente al Barça, establecerá un nuevo récord absoluto de puntuación en Liga.

Sin embargo, la temporada también tuvo su cara amarga para los leones. El conjunto bilbaíno sufrió una dura decepción en Europa al caer en semifinales de la UEFA Europa League frente al Manchester United por un contundente global de 1-7. La ilusión era máxima, ya que la final se disputaba precisamente en San Mamés, lo que habría convertido el evento en una cita histórica para el club. Finalmente, el duelo por el título enfrentó al Tottenham y al propio United, con victoria para los Spurs por 1-0 el pasado miércoles.

A pesar de no jugarse nada en lo competitivo, se espera un once bastante reconocible por parte de Flick. Jugadores como Lamine Yamal, Pedri y Raphinha apuntan al once titular en San Mamés, en un partido que servirá también para poner el broche a una temporada sobresaliente.

ALINEACIONES PROBABLES ATHLETIC CLUB - FC BARCELONA

Athletic Club: Unai Simón; Yuri, Vivian, Yeray, De Marcos; De Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Sancet, Iñaki; Guruzeta.

FC Barcelona: Ter Stegen; Balde, Íñigo, Cubarsí, Eric; De Jong, Pedri, Olmo; Raphinha, Lewandowski, Lamine.