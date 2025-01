Athletic Club - Barcelona: alineaciones probables de la semifinal de Supercopa de España 2025

El FC Barcelona y el Athletic Club de Bilbao se verán las caras en Yeda, Arabia Saudí, en primera semifinal de la Supercopa de España 2025. El partido, que se disputará en el Estadio Ciudad Deportiva del Rey Abdullah, conocido como "La Joya Brillante, decidirá al primer finalista de la competición a la espera del duelo entre Real Madrid y Mallorca.

Los de Hansi Flick llegan a la cita envueltos en un clima que dista mucho de ser el más adecuado para enfrentar el primer título oficial de la temporada. Los azulgrana, que deportivamente comenzaron el año con una cómoda victoria en Barbastro en dieciseisavos de final de la Copa del Rey por 0-4, siguen con la incertidumbre sobre la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor.

Las dudas de Olmo y Pau Víctor

Ambos jugadores viajaron con la expedición del equipo hasta Arabia, pero todavía sin resolver su situación administrativa ya que el CSD no se ha pronunciado sobre la petición del Barça para entregarles la cautelar y poder inscribirles para la segunda mitad de la temporada. Si la decisión no llega a tiempo, Flick deberá buscar alternativas ya que Olmo es un fijo en el esquema del alemán.

Más allá de Olmo, Flick no tiene dudas sobre el once que debe alinear ante los rojiblancos para sellar el pase a la gran final. Tras debutar en Copa y jugar su primer partido desde su llegada al club, Szczseny regresará al banquillo para dejar su sitio a un Iñaki Peña que el año pasado ya disputó la Supercopa en Riad por la lesión de Ter Stegen.

Once definido a falta de Lamine

En defensa, y pese al buen partido en Barbastro de Ronald Araujo después de seis meses de inactividad por lesión, Flick recuperará a su zaga titular, con Kounde y Balde en los laterales y Pau Cubarsí e Iñigo Martínez como centrales.

El centro del campo, marcado por la baja de Dani Olmo si el CSD no dice lo contrario en las próximas horas, será propiedad de Marc Casadó, Gavi y Pedri, avanzando este último su posición, el mismo trio que ya fue titular en el último partido del año pasado frente al Atlético de Madrid en el Estadi Olímpic.

En ataque es donde reside la gran duda de Flick. Lewandowski, que ya sumó dos goles en el primer partido del año, y Raphinha, que tuvo una jornada de descanso, serán de la partida sin ninguna duda. Por su parte, Lamine Yamal ya estará recuperado de su lesión en el tobillo a falta del alta, pero el técnico alemán podría apostar por Fermín de inicio y reservar al extremo para la segunda mitad.

Las dudas de Valverde

El Athletic, que pasó a octavos de final de Copa sufriendo en los penaltis ante el Logroñés, encara la Supercopa con la incertidumbre sobre la participación de Galarreta y Sancet, quienes arrastran problemas físicos. Galarreta padece una lesión muscular, mientras que Sancet, afectado por un esguince de tobillo, ya ha lidiado con molestias similares esta temporada, jugando en ocasiones sin estar al 100%.

El club ha adoptado un enfoque prudente con ambos jugadores: no se les forzará bajo ninguna circunstancia pese a ser las semifinales del primer torneo oficial de la temporada. La prioridad, en Bilbao, son los puestos europeos en Liga y llegar lo más lejos posible en la Europa League, con la final en San Mamés. Nico Williams no ha entrenado en la previa por preocupación, pero en principio su participación en el encuentro no corre riesgo.

ALINEACIONES ATHLETIC - BARCELONA

Estos son los onces que podrían saltar al césped en Yeda para disputar la semifinal de la Supercopa de España

Athletic: Simón; De Marcos, Vivian, Paredes, Yuri; Jauregizar, Prados, Berenguer; Nico, Iñaki Williams y Guruzeta

Barcelona: Iñaki; Kounde, Cubarsí, Iñigo, Balde; Casadó, Gavi, Pedri; Raphinha, Lewandowski y Fermín/Lamine