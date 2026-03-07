Athletic Club - Barça, en directo: las polémicas y reacciones, en vivo

En directo
Bakero (SER): "Cancelo ha despejado a fuera, pero creo que ha tenido miedo de encontrarse con Joan. Lo lógico es que hubiera despejado hacia el lado"
Bernat Soler (Catalunya Ràdio): "Me gustaría ver una mejor versión de Olmo y Ferran"
Torquemada (Catalunya Ràdio): "Bernal está predestinado al cambio hoy. De la misma manera que Pedri está predestinado a jugar en la segunda parte por temas físicos"
Senabre (COPE): "Me sorprende, pero lo entiendo. Es el resultado de lo que pasó en la Copa. Pero estás regalando a cuatro de tus mejores jugadores en el banquillo. No es el mejor 11. Tengo dudas de la pareja Bernal - Casadó. Casadó hace tiempo que está desterrado"
Minguella: "Hay muchos partidos, hay lesionados. Dentro del vestuario hay dudas de si los lesionados son por culpa de los partidos o de la planificación"
Jota Jordi (Chiringuito): "El arbitro de VAR fue el que no vio la agresión de Rüdiger. Lo han premiado con un partido del Barça, está todo dicho"
Lobo Carrasco (Chiringuito): "Ha habido rotaciones, pero lo importante es ser inteligente. Espero una presión alta de ellos y vamos a ver si somos capaces de imprimir el ritmo que queremos. Espero que tengamos la mentalidad que tuvimos ante el Atleti. Cada jornada hay menos tiempo para rectificar"
Jota Jordi: "Confío plenamente en todos. Era obvio que tocaban rotaciones. Pedri descansa por el desgaste del Atleti y por lo que se nos viene el martes. El Athletic Club no es el proyecto que nos vendieron que iba a pelear por la liga, pero nunca me fio. Nos tienen muchas ganas. Ayer vimos que nos van a poner difícil que ganemos la Liga"
¡Buenas noches!
¡Hooooola, hoooooola! Buenas noches a todos. Partido grande en la Liga. Prueba de fuego para el FC Barcelona en San Mamés para mantener la distancia de cuatro puntos sobre el Real Madrid. Sigue las reacciones del encuentro en SPORT.
