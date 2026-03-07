En directo
LALIGA EA SPORTS
Athletic Club - Barcelona, en directo: alineaciones y última hora del partido de LaLiga, en vivo
Sigue el minuto a minuto del Athletic - Barça (Movistar+; 21.00 h) de la jornada 27ª de LaLiga
El presidente en funciones Rafa Yuste habló unas horas antes del encuentro y dijo esto:
Según apunta el Barça, finalmente Gavi se incorpora a la expedición esta noche en Bilbao.
Flick da pistas con el once de hoy sobre la alineación del martes ante el Newcastle. Hoy descansan Pedri, Raphinha y Fermín, que apuntan al martes.
Hoy estaremos atentos a Bernal, que suma su cuarta titularidad seguida.
Ya lo hemos escuchado de Flick: Eric será el lateral derecho y Cancelo el izquierdo. Cubarsi y Gerard Martín son la pareja de centrales.
Flick en Movistar:
"Es un partido que queremos ganar, es muy importante y espero que juguemos como equipo como los últimos partidos"
"Tenemos que mirar el pasado, el futuro y el ahora. Para nosotros es importante dar oportunidades a otros jugadores"
"Eric jugará de lateral derecho y Cancelo por la izquierda"
Valverde en Movistar:
"Sabemos que les gusta meter mucho ritmo, tenemos que evitar que ellos tengan su mejor versión, que es temible. Es difícil superar su lesión"
"Necesitamos jugadores que puedan correr y frescura ahí arriba"
"Estamos todos los equipos parecidos. Los partidos vienen tan seguidos y vamos perdiendo jugadores por el camino y siempre juegas el partido pensando que no quieres perder más".
EL ONCE DEL ATHLETIC
Los escogidos de Valverde: Unai, Gorosable, Vivian, Laporte, Adama; Rego, Jauregizar, Williams, Berenguer, Selton y Unai G.
La gran duda del once es ver quién hará de lateral derecho: ¿Cancelo o Eric Garcia? Si el elegido es el portugués, Eric hará pareja con Cubarsí en el centro de la defensa.
OFICIAL: El once del Barça
FLICK SALE CON ESTE ONCE:
Joan, Cancelo, Cubarsí, Eric, Gerard Martín; Casadó, Bernal, Olmo; Lamine, Rashford, Ferran.
