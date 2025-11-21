Barça - Athletic Club: alineaciones probables para la jornada 13 de LaLiga EA Sports

El FC Barcelona regresa al Spotify Camp Nou este sábado a las 16:15 horas para medirse al Athletic Club en el partido correspondiente a la trigésima jornada de LaLiga. Dos años y medio después, los catalanes vuelven a su estadio en un encuentro de máxima exigencia contra un rival Champions, a pesar de que los bilbaínos no están rindiendo al mismo nivel que la temporada pasada.

El equipo de Hansi Flick derrotó por 2-4 al Celta de Vigo en el último partido antes del parón de selecciones, en una exhibición de fútbol ofensivo por parte de ambas escuadras. Con ese triunfo, el Barça recortó dos puntos al Real Madrid, que empató 0-0 en Vallecas. Los azulgranas se sitúan segundos a solo tres unidades de su máximo rival, que cuenta con un calendario repleto de partidos fuera de la capital estas próximas semanas.

Por su parte, el Athletic volvió a ganar tras tres duelos sin conocer la victoria. El conjunto de Ernesto Valverde, séptimo con 17 puntos, derrotó por 1-0 al Real Oviedo en un choque donde se evidenció la falta de pegada del club vasco, el principal escollo de los bilbaínos este curso. La nota positiva fue el gran encuentro de Nico Williams, tanto del gol de la victoria ante los asturianos.

La vuelta de hombres importantes

Flick no podrá contar para el partido con Ter Stegen, Gavi, Pedri, que todavía no está al 100%, y Frenkie de Jong, sancionado tras ver la doble cartulina amarrilla en el último compromiso en Vigo, mientras que es seria duda Rashford, que suma dos entrenos consecutivos sin ejercitarse con sus compañeros por fiebre. En cambio, volverán a la lista dos meses después Joan Garcia y Raphinha. Por su parte, Valverde tiene las bajas de Iñaki Williams, Sannadi, Beñat Prados, Yeray y Egiluz. Sancet y Nico, que arrastraban molestias esta última semana, apuntan a iniciar como titulares.

Con todo ello, el técnico del Barça alineará el mejor once posible para brindar una victoria a los aficionados que asistan al retorno al Camp Nou y, a su vez, seguir presionando al Real Madrid en su mano a mano por el título. En portería, con el regreso de Joan Garcia, Szczesny quedará relegado al banquillo tras no haber sido capaz de mantener la puerta a cero en ninguno de los partidos que ha iniciado como titular. En los laterales, Koundé y Balde son insustituibles, mientras que la pareja de centrales estará formada por Cubarsí y Eric Garcia, que se aprovecharán del viaje transatlántico de Araújo.

En el centro del campo, la zona con más bajas, Casadó, ya recuperado tras no jugar contra el Celta, y Bernal se asoman en los planes de Flick, que optará por alinear únicamente al de Sant Pere de Vilamajor, que estará acompañado por dos mediapuntas, Fermín y Dani Olmo. Por delante de ellos, con Rashford prácticamente descartado y Raphinha sin ritmo de competición, el preparador germano optará por situar en banda a Ferran Torres. En el otro lado, iniciará el partido Lamine Yamal, recuperado después de abandonar la concentración de la Selección, mientras que el nueve será Lewandowski, en racha tras su hat-trick en Balaídos.

Alineaciones probables

FC Barcelona: Joan Garcia; Balde, Cubarsí, Eric Garcia, Koundé; Casadó, Fermín, Dani Olmo; Ferran Torres, Lewandowski y Lamine Yamal.

Athletic Club: Unai Simón; Yuri, Laporte, Vivian, Gorosabel; Jauregizar, Ruíz de Galarreta, Sancet; Nico Williams, Guruzeta y Álex Berenguer.