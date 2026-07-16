El Athletic cierra la puerta a Laporte y enfría los rumores sobre el interés del Barça

El nombre de Aymeric Laporte había cobrado protagonismo en la órbita del FC Barcelona durante los últimos días. Su excelente rendimiento en el Mundial, donde forma una sólida pareja de centrales junto a Pau Cubarsí con la selección española, unido a su experiencia y a un perfil que encaja en las necesidades de Hansi Flick, reactivó las especulaciones sobre un posible interés blaugrana.

Diversas informaciones apuntaban incluso a que el central habría sido ofrecido al Barça en una operación que, por contexto y oportunidad de mercado, recordaba a la incorporación de Iñigo Martínez en el verano de 2023. En este caso, el movimiento podría cerrarse mediante el pago de una cláusula asequible, situada en torno a los 15 millones de euros.

Laporte, durante el partido contra Austria / SCOTT STRAZZANTE / EFE

Sin embargo, desde Bilbao han querido cortar de raíz cualquier rumor. El Athletic Club, que recuperó a Laporte el pasado verano y lo vinculó hasta 2028, considera al internacional español una pieza fundamental de su proyecto deportivo y no contempla su salida bajo ningún escenario.

El Athletic desmiente cualquier acercamiento del Barça

El encargado de apagar las especulaciones fue Mikel González, director deportivo del Athletic Club, en declaraciones concedidas a '365Scores'. El dirigente aseguró que la entidad rojiblanca no ha recibido ningún tipo de comunicación por parte del Barcelona en relación con el defensa.

"No hemos recibido ningún contacto, ni ninguna oferta oficial ni siquiera extraoficial de la directiva del Barcelona en relación con el fichaje de Aymeric Laporte", afirmó.

González fue aún más contundente al negar cualquier tipo de negociación entre ambas entidades: "En este momento no hay negociaciones de ningún tipo entre los dos clubes, y todo lo que se está difundiendo en los distintos medios de comunicación no son más que rumores que no tienen relación con la realidad".

Aymeric Laporte celebra la victoria contra Francia / Agencias

El director deportivo también subrayó la relevancia de Laporte dentro del proyecto que lidera Ernesto Valverde. "Laporte es uno de los elementos clave en el proyecto del equipo para la nueva temporada, y tenemos una gran confianza en sus habilidades técnicas y experiencia acumulada, por lo que nunca pensamos en su salida", señaló.

Para cerrar definitivamente el debate, González lanzó un mensaje inequívoco sobre el futuro del central: "Aymeric Laporte seguirá con nosotros y no se marchará durante el actual mercado de fichajes de verano, porque lo consideramos un jugador clave y un elemento importante dentro del equipo".

Con este posicionamiento público, el Athletic busca poner punto final a unas informaciones que habían ganado fuerza en las últimas semanas y dejar claro que la continuidad de Laporte no está en discusión.