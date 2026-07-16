Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
LaporteCucurellaUmoja GibsonLey Propiedad HorizontalClasificación Tour de Francia hoyEspaña Argentina palmarésFinal Mundial 2026Finalissima España y ArgentinaFinal Mundial descansoTercer y cuarto puesto Mundial 2026Erling HaalandMáximos goleadores MundialMáximo goleador histórico MundialOlise Real MadridFecha regreso AlcarazMundial 2026 hoyEtapa 12 Tour de FranciaTour de Francia hoyLaporteMensaje LamineMarruecosAubameyangMáximos goleadores EspañaMercado de fichajesMaratonianoJordi BenlliureAleksandre TopuriaHermano LamineManuelaCareo Velada del Año IbaiParches MundialPartidos gratis MundialCalendario Mundial 2026Lotería NacionalEquipos Mundial 2026Aire acondicionadoCalculadora MundialRockstar GTABarçaOutdoorGraviteoPobles
instagramlinkedin

FC BARCELONA

El Athletic cierra la puerta a Laporte y enfría los rumores sobre el interés del Barça

Mikel González, su director deportivo, desmiente cualquier contacto o negociación con el club blaugrana por el defensa

Laporte, jugador de la selección española

Laporte, jugador de la selección española / Jose Breton / AFP7 / Europa Pres / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Sergi Castillo

Sergi Castillo

El nombre de Aymeric Laporte había cobrado protagonismo en la órbita del FC Barcelona durante los últimos días. Su excelente rendimiento en el Mundial, donde forma una sólida pareja de centrales junto a Pau Cubarsí con la selección española, unido a su experiencia y a un perfil que encaja en las necesidades de Hansi Flick, reactivó las especulaciones sobre un posible interés blaugrana.

Diversas informaciones apuntaban incluso a que el central habría sido ofrecido al Barça en una operación que, por contexto y oportunidad de mercado, recordaba a la incorporación de Iñigo Martínez en el verano de 2023. En este caso, el movimiento podría cerrarse mediante el pago de una cláusula asequible, situada en torno a los 15 millones de euros.

INGLEWOOD (United States), 02/07/2026.- Aymeric Laporte of Spain (C) and goalkeeper Alexander Schlager of Austria (R) in action during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match Spain against Austria, in Los Angeles, USA, 02 July 2026. (España) EFE/EPA/SCOTT STRAZZANTE

Laporte, durante el partido contra Austria / SCOTT STRAZZANTE / EFE

Sin embargo, desde Bilbao han querido cortar de raíz cualquier rumor. El Athletic Club, que recuperó a Laporte el pasado verano y lo vinculó hasta 2028, considera al internacional español una pieza fundamental de su proyecto deportivo y no contempla su salida bajo ningún escenario.

El Athletic desmiente cualquier acercamiento del Barça

El encargado de apagar las especulaciones fue Mikel González, director deportivo del Athletic Club, en declaraciones concedidas a '365Scores'. El dirigente aseguró que la entidad rojiblanca no ha recibido ningún tipo de comunicación por parte del Barcelona en relación con el defensa.

"No hemos recibido ningún contacto, ni ninguna oferta oficial ni siquiera extraoficial de la directiva del Barcelona en relación con el fichaje de Aymeric Laporte", afirmó.

González fue aún más contundente al negar cualquier tipo de negociación entre ambas entidades: "En este momento no hay negociaciones de ningún tipo entre los dos clubes, y todo lo que se está difundiendo en los distintos medios de comunicación no son más que rumores que no tienen relación con la realidad".

Aymeric Laporte celebra la victoria contra Francia

Aymeric Laporte celebra la victoria contra Francia / Agencias

El director deportivo también subrayó la relevancia de Laporte dentro del proyecto que lidera Ernesto Valverde. "Laporte es uno de los elementos clave en el proyecto del equipo para la nueva temporada, y tenemos una gran confianza en sus habilidades técnicas y experiencia acumulada, por lo que nunca pensamos en su salida", señaló.

Para cerrar definitivamente el debate, González lanzó un mensaje inequívoco sobre el futuro del central: "Aymeric Laporte seguirá con nosotros y no se marchará durante el actual mercado de fichajes de verano, porque lo consideramos un jugador clave y un elemento importante dentro del equipo".

Noticias relacionadas y más

Con este posicionamiento público, el Athletic busca poner punto final a unas informaciones que habían ganado fuerza en las últimas semanas y dejar claro que la continuidad de Laporte no está en discusión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La aplaudida reflexión de Erling Haaland: 'Los hombres tenemos la obligación de redistribuir ese trabajo de cuidados que históricamente ha sido depositado sobre las mujeres
  2. ¡La FIFA rompe las normas para la final del Mundial: habrá un descanso inaudito de 30 minutos que no favorece a España!
  3. Mbappé, contundente tras la derrota: 'Hay una enorme decepción. El fútbol no espera a nadie
  4. El Barça respira: todo resuelto Ter Stegen-Ajax y viaje inminente
  5. Inglaterra - Argentina: resumen, resultado y goles de la semifinal del Mundial
  6. Laporte y Cuti Romero, bazas del Barça para reforzar el central
  7. Palo de Kane a Tuchel: 'Estoy destrozado. A este nivel, no es suficiente
  8. Bellingham lo vio venir: Tuchel acabó destripando a Inglaterra

Respuesta contundente del Athletic al Barça por Laporte

Respuesta contundente del Athletic al Barça por Laporte

Vozinha se pronuncia tras el Mundial: "Espero poder encontrar un equipo que me quiera como futbolista, no como herramienta de marketing"

Vozinha se pronuncia tras el Mundial: "Espero poder encontrar un equipo que me quiera como futbolista, no como herramienta de marketing"

Iván y José (20 años), dueños de una cafetería en España: "No venimos de familia empresaria ni tenemos todo el dinero del mundo"

Iván y José (20 años), dueños de una cafetería en España: "No venimos de familia empresaria ni tenemos todo el dinero del mundo"

Comprobar Lotería Nacional hoy: resultados del sorteo del jueves 16 de julio de 2026

Comprobar Lotería Nacional hoy: resultados del sorteo del jueves 16 de julio de 2026

Trump asistirá a la final del Mundial: "¿Argentina o España? Preguntadle a él"

Trump asistirá a la final del Mundial: "¿Argentina o España? Preguntadle a él"

Luis de la Fuente contra Lionel Scaloni: maestro y alumno se citan en la final del Mundial

Luis de la Fuente contra Lionel Scaloni: maestro y alumno se citan en la final del Mundial

El agente de Aleksander Sekulic confirma su fichaje por el Barça

El agente de Aleksander Sekulic confirma su fichaje por el Barça

La única verdad de la foto histórica de SPORT de Messi y Lamine

La única verdad de la foto histórica de SPORT de Messi y Lamine