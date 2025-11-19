El Athletic calienta a la afición del Barça: "No nos cogería por sorpresa un recibimiento hostil"

El partido entre el FC Barcelona y el Athletic Club no es un duelo cualquiera en el calendario, y menos después de la tensión vivida entre ambos clubes durante los dos últimos veranos por el 'culebrón Nico Williams'. Desde Bilbao, el club vizcaíno, a través de declaraciones institucionales del presidente Jon Uriarte o el capitán y hermano de Nico, Iñaki Williams, no se han cansado de calentar la rivalidad entre ambos equipos.

Sin ir más lejos, este mismo verano Uriarte avisó a LaLiga que pretendía fiscalizar todas las operaciones económicas del Barça cuando el agente de Nico Williams se reunió con Deco para tantear su posible fichaje por el club azulgrana, un movimiento que en Barcelona no gustó nada y que se encontró con la respuesta de Joan Laporta: "Con todo el respeto, que cada uno se ocupe de lo suyo. No entiendo que vaya a hablar del Barça a LaLiga, no creo que corresponda".

Rebobinando un poco más, en el último duelo en San Mamés y tras el recibimiento hostil de la afición del Athletic a los culés, el presidente bilbaíno, Uriarte, dejó en el aire una niebla de duda sobre el club azulgrana y el 'caso Negreira': "Hemos oído hablar de pagos a Negreira y la afición no sabe si es real o no o si habrá consecuencias, luego se habla de problemas para inscribir jugadores, de las palancas, de la autorización de un organismo político para las inscripciones...Son temas a los que no estamos acostumbrados".

La plantilla del Athletic mantiene el discurso

En este ambiente enrarecido entre los dos clubes, la plantilla del Athletic ha optado por la opción de seguir el juego de su club en declaraciones de Iñigo Lekue a tan solo tres días del partido en Barcelona. El segundo capitán, lejos de echar balones fuera, ha mantenido

“No sé cuál es realmente el sentir que tienen con nosotros, pero no nos cogería por sorpresa un recibimiento hostil allí. El fútbol vive a veces de rivalidades y si en este caso consideran que somos sus rivales y así nos lo hacen saber en el campo, no nos afectará ni nos pillará por sorpresa", aseguró.

Sobre la imposibilidad de que la afición del Athletic entre al Spotify Camp Nou -el Barça no está adherido al plan de LaLiga para cesión sistemática de entradas a rivales-, el del Athletic lamentó no poder viajar con los suyos a Barcelona: "Siendo el club que somos y teniendo el vestuario que tenemos, nos afecta. Muchos de los socios que se apuntan a los sorteos o viajan con nosotros son familiares o amigos y es una pena que no puedan estar allí con nosotros apoyándonos"

En cuanto a tener que ser el encargado de frenar a Lamine Yamal en caso de que Valverde le elija, el lateral no siente la presión de enfrentarse a uno de los mejores jugadores del mundo: "No, me da el mismo miedo o respeto que jugar contra todo el Fútbol Club Barcelona. Son jugadores buenísimos, nivel máximo en el mundo y Lamine es uno más que marca las diferencias, pero intentaremos que el sábado no lo haga”.

Finalmente, destacó la dificultad de competir contra un equipo con el estilo del de Hansi Flick, sumado a la mala racha de resultado en Barcelona de los últimos años: “Tiene una manera de jugar muy característica estas últimas temporadas y todos los equipos la saben y se preparan, pero es un partido muy difícil, porque siempre nos ha costado en el Camp Nou o Montjuic”.