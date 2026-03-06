Athletic Club - FC Barcelona: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

El FC Barcelona buscará consolidar su liderato de LaLiga EA Sports 2025/26 este sábado a partir de las 16:15 horas en uno de los partidos más clásicos del campeonato español, frente al Athletic Club en el estadio de San Mamés.

Mientras a nivel institucional el club ha entrado en la fase final de las elecciones a la presidencia, con Joan Laporta y Víctor Font como aspirantes, Hansi Flick está centrado en conseguir que su equipo mantenga las buenas sensaciones que dejó frente al Atlético de Madrid pese a la eliminación en la Copa del Rey (3-0).

El principal problema para el técnico azulgrana es encontrar la fórmula que le permita compensar las bajas por lesión de sus dos laterales titulares Jules Koundé y Alejandro Balde, que se unen a la de Frenkie de Jong en el centro del campo.

Además, al margen quedan las bajas de larga duración de Christensen y Gavi. En el lado positivo, ya podrá contar con Eric Garcia sancionado en el duelo de la Copa, y también con Robert Lewandowski, más restablecido del golpe que recibió en el rostro en el encuentro contra el Villarreal.

Se medirá a un Athletic Club que es, en cierta forma una incógnita. Frente al Barça, en San Mamés, siempre intenta dar su mejor versión. Pero el miércoles recibieron el mazazo de quedar apeados, también, de la Copa del Rey ante la Real Sociedad. Por otra parte, su gran estrella Nico Williams es baja confirmada, además de Unai Egiluz, Maroan Sannadi y Beñat Prados.

HORARIO DEL ATHLETIC CLUB - FC BARCELONA DE LA LIGA EA SPORTS

El partido entre el Athletic Club y el FC Barcelona correspondiente a la Jornada 27 de LaLiga EA Sports 2025/26, se disputa este sábado 7 de marzo a las 16:15 (CET) en España, en el estadio de San Mamés.

DÓNDE VER EL ATHLETIC CLUB - FC BARCELONA DE LA LIGA EA SPORTS

En España, el encuentro de LaLiga EA Sports entre Athletic Club y el FC Barcelona se podrá ver en directo a través de Movistar+LaLiga (dial 54) y en M+LaLiga desde Orange (107).