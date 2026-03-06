Athletic - Barça: un once para mantener el equilibrio de las rotaciones

El sábado por la noche (21:00 horas) en San Mamés, Hansi Flick deberá armar una alineación que permita competir en uno de los escenarios más exigentes del calendario liguero y, a su vez, dar descanso a algunos de los futbolistas que acumulan más carga de minutos.

Especialmente, después del partido de vuelta de las semfinales de Copa frente al Atlético de Madrid, en el que algunos futbolistas acabaron muy cargados y dos de ellos se añadieron a la lista de bajas: Koundé y Balde.

Una defensa clara

Por ello, todo apunta a que la línea defensiva de los blaugranas será la formada por Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín y Cancelo; aunque también el portugués también podría ubicarse en el lateral diestro y desplazando al resto hacia la izquierda.

Dudas en el centro

En la sala de máquinas cinco nombres se juegan tres puestos. Marc Bernal y, sobre todo, Pedri acabaron algo fatigados contra el Atlético. Fue la primera titularidad del canario después de superar la última lesión y, aunque LaLiga está en juego, no hay que olvidar que el martes se disputará la ida de los octavos de final de la Champions en Newcastle.

Es por ello que Marc Casadó también tiene números de ser de la partida. Dani Olmo, que arrancó como suplente frente a los colchoneros, volverá a ser titular, mientras que Fermín podría mantenerse en el once.

Un regreso arriba

Lamine Yamal seguirá como una de las principales armas ofensivas del equipo, aunque cambiará de compañeros de ataque. Ferran encadena una mala racha de cara a puerta y comenzaría en el banquillo.

A su vez, Lewandowski ya está en condiciones de volver a vestirse de corto, eso sí, con una máscara protectora para evitar cualquier recaída de su fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo. En cuanto a Raphinha, podría ser uno de los que entre en las rotaciones, dejando su puesto para Rashford, pero con el brasileño nunca se puede descartar nada.