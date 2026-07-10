El Athletic - Barça, aplazado por la presencia de Koundé en semifinales del Mundial

La clasificación de Francia ante Marruecos garantiza al menos un azulgrana en semifinales del Mundial y activa la norma de LaLiga que pospone el estreno culé, previsto para el 15-16 de agosto en el Camp Nou. El equipo de Flick debutará en la segunda jornada, en el Martínez Valero ante el Elche.

El Mundial 2026 ya tiene efectos directos sobre el calendario del Barça. La victoria de Francia sobre Marruecos en cuartos de final mete a Jules Koundé en semifinales de la Copa del Mundo y, con ello, deja aplazado el primer partido liguero de los azulgranas, que iba a medirles al Athletic Club en el Camp Nou el fin de semana del 15-16 de agosto.

La razón está en la medida aprobada por LaLiga para esta temporada: todo club con futbolistas en las semifinales del torneo verá pospuesta su primera jornada, con el objetivo de garantizar un periodo mínimo de vacaciones a los internacionales antes de arrancar el curso 26/27. El Barça se suma así al Real Madrid, que tampoco disputará la jornada inaugural.

Debut en el Martínez Valero

Con el Athletic-Barça aplazado, el estreno liguero azulgrana será en la segunda fecha, el fin de semana del 22-23 de agosto, a domicilio ante el Elche en el Martínez Valero. Queda por resolver cuándo se recuperará el partido pospuesto: la opción más lógica apunta a encajarlo entre las jornadas dos y tres, aunque de momento no hay nada oficial.

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Y pueden ser muchos más

Koundé es, por ahora, el único azulgrana con plaza asegurada en semifinales, pero la lista puede crecer de forma notable. España, con ocho jugadores del Barça en la convocatoria —Joan García, Cubarsí, Eric García, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal y Ferran Torres—, se juega este viernes el pase ante Bélgica en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Inglaterra, con Gordon, también sigue viva en el torneo.