Athenea: "¿Jugar en Barça o Atlético? Antes cambio de profesión"

'Break' a la temporada en el fútbol femenino europeo por la disputa de la UEFA Nations League. Momento para que las futbolistas se incorporen a las concentraciones con sus selecciones y haya la clásica 'diáspora' en los clubes.

Respecto al combinado nacional español que dirige Montse Tomé, España se mide con Portugal en un doble enfrentamiento en el marco de las Jornadas 3 y 4 de la mencionada Nations League. En la convocatoria, como siempre, convivirán jugadoras del Real Madrid y del FC Barcelona.

ATHENEA, POLÉMICA

Entre las madridistas, Athenea del Castillo. La extremo cántabra ofreció este jueves una entrevista para 'El Partidazo' de la Cadena COPE y dejó varios titulares llamativos. Entre ellos, si estaría dispuesta, como madridista de cuna y confiesa que es, a jugar en Barça o Atlético de Madrid.

Athenea celebra su gol ante el Sporting CP en el partido de ida / EFE

"¿Jugar en el Barcelona o Atlético? No, mis principios y valores están por encima de todo, yo soy madridista desde pequeña, y si me quedo sin equipo, me busco otra profesión", comenta la atacante.

Otro aspecto que salió a la palestra es el de sus inclinas políticas (la llaman Athenea del Caudillo). "Es una falta de respeto, pero la gente que haga lo que le dé la gana. Si creen que llamarme así o decir que juego de 'extrema derecha' me va a afectar, están muy equivocados".