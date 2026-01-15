Atentos a Ter Stegen

El futuro de Marc-André Ter Stegen vivirá este jueves una jornada clave. Hansi Flick prácticamente dejó claro que Joan Garcia será el portero titular en El Sardinero. Otro duro golpe para el portero alemán que ya vivió desde el banquillo la Supercopa de España, una competición en la que albergaba esperanzas de poder jugar.

Ter Stegen tenía la ilusión de poder jugar otras competiciones diferentes a la Liga. La Supercopa y la Copa del Rey eran buenos test para comprobar si contaba para Hansi Flick y poder quedarse hasta final de temporada, manteniéndose relativamente activo.

El próxima miércoles también vuelve la Champions League con el duelo ante el Slavia de Praga en la República Checa, si bien aquí el escenario era distinto con Joan Garcia como número 1. De Todos modos, Ter Stegen tiene mucha confianza en sí mismo y, de haber jugado bien en la Supercopa de España y en la Copa del Rey, quizá tendría algún atisbo de opciones de gozar de continuidad.

El partido aislado en Guadalajara

Sin embargo, el caramelo que significó jugar en Guadalajara en los 1/16 de final de la Copa del Rey solo fue un premio después de una larga recuperación. Aunque Ter Stegen ofreció buenas sensaciones, se puede considerar un partido fuera de catálago para tomarlo como barra de medir.

Por tanto, de no jugar este miércoles en Santander, su futuro en el Spotify Camp Nou estaría claramaente estancado por la presencia de Joan Garcia. Ter Stegen tiene contrato hasta junio del 2028 y una cesión sería un parche para, como mínimo, convencer a Julian Nagelsmann de cara a ser titular en el Mundial del 2026.

Ter Stegen suspira por ser el portero titular de Alemania en el Mundial del 2026 / EFE

La cesión que todas las partes ven con mejores ojos es la del Girona. No se trata de un rival directo del FC Barcelona, el alemán tendría la titularidad asegurada y podría quedarse en Catalunya, algo que le interesa por motivos familiares. Una operación redonda de no ser por la economía.

El Girona solo podría hacerse cargo de una muy pequeña parte de la ficha del jugador y es algo que el Barça debe valorar. La elección está entre quedarse a un Ter Stegen contrariado por ser carne de banquillo o 'regalar' al futbolista al equipo de Míchel Sánchez.

En este sentido, el técnico gironí afirmó en la rueda de prensa previa al partido ante el Espanyol que "necesitamos un portero" por la inminentre salida de Livakovic y describió una situación que encajaría con Ter Stegen ya que desean a futbolistas de futuro o "a otros para seis meses de mucha calidad".