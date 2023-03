¡Muy atentos al Espai Barça!

La financiación preocupa por lo elevado que están los tipos de interés... y aún no ha llegado el permiso del Ajuntament de Barcelona Se afirma en el entorno del club que será imposible pagar capital más intereses solo con los nuevos ingresos que genere el nuevo Camp Nou

Estamos a 18 de marzo y todavía no se ha cerrado la ronda de financiación del Espai Barça ni el FC Barcelona tiene los permisos definitivos del consistorio barcelonés para las obras mayores. Eso no significa que no lleguen a tiempo (en mayo hay elecciones municipales y un mes antes no se puede activar absolutamente nada).

Lo realmente preocupante es que cada día son más las voces en el entorno del club que consideran que acometer la remodelación del Camp Nou ahora es una locura por culpa de los tipos de interés, que están por las nubes... e in crescendo. Afirman que será imposible pagar capital más intereses solo con los nuevos ingresos que genere el nuevo Camp Nou. Y en cualquier caso, exigirá todo un ejercicio de transparencia para conocer al euro el coste real de este proyecto que ha recaído en la constructora turca Limak... no sin polémica.

Una sensación de incerteza que preocupa mucho, de ahí que ya surjan voces que pidan, ‘sotto voce’, que se aplace la remodelación del Camp Nou hasta que la economía y la coyuntura internacional mejoren. El problema es que el FC Barcelona ya ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento para ir a Montjuïc para jugar allí la próxima temporada y ya se están acondicionando el césped y las graderías. Una realidad que requiere una profunda reflexión.