Atentos a las decisiones en La Masia

Encaramos la ‘cuesta de enero’ y en clave Barça hay muchas carpetas por cerrar todavía respecto a los futbolistas que crecen en La Masia. Sí, el club tiene muchos talentos de futuro ya atados a nivel contractual, pero hay otros casos que o bien finalizan contrato este próximo 30 de junio o lo harán en 2027 y cuyos futuros hay que ir abordando estos próximos meses/semanas.

En la primera plantilla está todo bastante controlado de cara al medio/largo plazo. Los Bernal, Cubarsí, Dro, Balde, Gavi, Lamine, etcétera. En ese sentido, Deco y su equipo han ido trabajando a buen ritmo y marcando bien los tempos estos últimos tiempos.

SITUACIONES EN 'STAND BY'

Si nos vamos a escalones más bajos, nos topamos con algunas situaciones algo más enquistadas o que, simplemente, no se han querido abordar hasta ahora. O porque no eran prioritarias o por el motivo que sea. En este saco pueden entrar los Álvaro Cortés, Sama Nomoko, Juan Hernández, Alexis Olmedo, Quim Junyent. Y otros futbolistas que terminan su vinculación cuando concluyen edad juvenil como es el caso de Toni y Guille Fernández, Pedro Rodríguez o Pedro Villar. Todos ellos de la hornada 2008 y que finalización vinculación contractual en 2027.

Arnau Pradas, que se marchó a Emiratos Árabes, junto a otros compañeros del Barça / Ferrándiz

En las oficinas barcelonistas es momento de que Alexanco, Andrés Manzano y compañía tomen decisiones importantes de futuro. El pasado curso ya vimos, por ejemplo, como se abordaron tarde las renovaciones de Hugo Alba o Arnau Pradas y estos terminaron marchando gratis. Simplemente, se trató de un asunto de prioridades en el club. No eran casos prioritarios y las ofertas que se realizaron no eran con proyección importante, así que los jugadores en cuestión decidieron deshecharlas.

ÁLVARO CORTÉS Y JUAN HERNÁNDEZ

Por ejemplo, Álvaro Cortés termina contrato en 2027 y es evidente que en verano no seguirá en el filial. Toca decidir si apostar, renovar y ceder o traspasarlo para sacar algún rédito económico. Juan Hernández, juvenil que está saliéndose con el filial, acaba contrato este 30 de junio. Es de los más urgentes, puesto que hay que trazar una hoja de ruta con él o puede marcharse gratis. Hay negociaciones, pero por ahora no grandes avances.

Dani, Juan y Shane celebran un gol contra el Valencia Mestalla / Gorka Urresola

Guille Fernández. Todavía tiene un año más, hasta 2027, pero difícilmente estará otro curso en el Barça Atlètic. Toni, que ha debutado ya con primer equipo y es un jugador de proyección enorme. También acaba en 2027 y hay que sentarse para ir elaborando un plan.

Quim Junyent, que no está contando casi para Julian Belletti, termina también contrato en 2026. Y no se conocen progresos importantes respecto a una renovación. Pedro Rodríguez, líder del juvenil. También se abordará estos meses una ampliación. Es la hora de tomar decisiones trascendentales para el futuro del Barça.