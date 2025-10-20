FC BARCELONA
Atento Flick: lo de Sama Nomoko va muy en serio
El partidazo de Sama Nomoko pese a la derrota del filial en Lleida, sumado a anteriores actuaciones, confirma una irrupción que recuerda a la de Lamine Yamal
Sama Nomoko está que se sale. La Masia es la joya de este Barça y a veces se puede tender hacia la exageración con algunos futbolistas, pero quien vio el partido del Barça Atlètic en el feudo del Atlètic Lleida (pese a la derrota por 3-2 del filial) seguro que entendió que el partidazo del extremo de 17 años no puede caer en saco roto. Y más si se suma a anteriores actuaciones en las que también ha llamado poderosamente la atención, como el partido ante el Reus FC Reddis, en el que repartió dos asistencias a Víctor Barberá.
El 'problema' de la posición
Probablemente, no se recuerda una irrupción tan impresionante desde la de Lamine Yamal, que apenas pasó el Barça Atlètic (solo 3 partidos) y dio el salto desde el Juvenil A. En muchos casos recuerda esta 'explosión' de Sama Nomoko a la de la estrella de Rocafonda, llamado a ganar el Balón de Oro. Juegan en la misma posición y ese precisamente puede ser un hándicap para el futbolista de origen maliense.
El recital en el Camp d'Esports de Lleida fue un escándalo. Una y otra vez se fue de su par, una y otra vez alcanzó línea de fondo y puso centros peligrosísimos. Los delanteros no tuvieron su día en el remate (Barberá sí aprovechó una asistencia de Sama para marcar) y el meta del Atlètic Lleida Pau Torres tuvo su tarde. Pero la exhibición de Nomoko está ahí. Pocas veces se puede apreciar un futbolista tan superior al resto, incapaz de ser frenado por los rivales.
Es de aquellos jugadores con un talento natural y una variedad de recursos tan grande que los rivales, aunque lo tengan muy bien estudiado, no pueden evitar que se la vuelva a hacer. Una vez detrás de otra. Y además, con una cualidad muy importante: el sentido colectivo del juego.
Criterio y sentido colectivo del juego
Todo lo que hizo Sama Nomoko en Lleida y en anteriores partidos tuvo un sentido, una razón de ser. No fue por el lucimiento personal, pese a que son acciones espectaculares y estéticas. El maliense siempre busca al compañero mejor posicionado para el remate, ya sea con el pase atrás después de llegar a línea de fondo, bien con el pase tenso paralelo a la línea de fondo que es gol seguro si el compañero lo remata.
En el Camp d'Esports, no sucedió por muy poco en varias ocasiones. Una lástima. Pero quedó la sensación de que Sama Nomoko ya está para cotas mayores y seguro que a Hansi Flick no le pasa desapercibido.
¿Debate con Bardghji?
Partiendo de la base que Lamine Yamal es indiscutible, y que nadie, ni en el Barça ni fuera, está a su nivel en su posición, sí puede abrirse un debate con Roony Bardghji, que por otro lado, está a un muy buen nivel, como demostró el sueco en el derbi catalán contra el Girona.
Pero si Sama Nomoko continúa en este plan, no es descabellado pensar que pueda tener miras hacia el primer equipo. Es juvenil, pero hasta el filial se le está quedando pequeño.
- Barcelona - Girona, en directo hoy: el derbi catalán, en vivo | LaLiga EA Sports
- Peligró la Champions: La durísima sanción de UEFA que evitó el Barça
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Barça - Girona
- Gabriel Rufián y la separación de su expareja, Mireia Varela: 'El dolor de saber que no podré recuperarle
- Lo que no se vio del Barça - Girona: Joan Garcia pasa de privilegios
- FC Barcelona - Girona: Un derbi bajo mínimos para resurgir y crecer
- Flick se cansa de pruebas con Cubarsí
- Alcaraz - Sinner: a qué hora y dónde ver la final del Six Kings Slam hoy por TV y en directo