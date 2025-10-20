Atento Flick: lo de Sama Nomoko va muy en serio

Sama Nomoko está que se sale. La Masia es la joya de este Barça y a veces se puede tender hacia la exageración con algunos futbolistas, pero quien vio el partido del Barça Atlètic en el feudo del Atlètic Lleida (pese a la derrota por 3-2 del filial) seguro que entendió que el partidazo del extremo de 17 años no puede caer en saco roto. Y más si se suma a anteriores actuaciones en las que también ha llamado poderosamente la atención, como el partido ante el Reus FC Reddis, en el que repartió dos asistencias a Víctor Barberá.

El 'problema' de la posición

Probablemente, no se recuerda una irrupción tan impresionante desde la de Lamine Yamal, que apenas pasó el Barça Atlètic (solo 3 partidos) y dio el salto desde el Juvenil A. En muchos casos recuerda esta 'explosión' de Sama Nomoko a la de la estrella de Rocafonda, llamado a ganar el Balón de Oro. Juegan en la misma posición y ese precisamente puede ser un hándicap para el futbolista de origen maliense.

El recital en el Camp d'Esports de Lleida fue un escándalo. Una y otra vez se fue de su par, una y otra vez alcanzó línea de fondo y puso centros peligrosísimos. Los delanteros no tuvieron su día en el remate (Barberá sí aprovechó una asistencia de Sama para marcar) y el meta del Atlètic Lleida Pau Torres tuvo su tarde. Pero la exhibición de Nomoko está ahí. Pocas veces se puede apreciar un futbolista tan superior al resto, incapaz de ser frenado por los rivales.

SPORT

Es de aquellos jugadores con un talento natural y una variedad de recursos tan grande que los rivales, aunque lo tengan muy bien estudiado, no pueden evitar que se la vuelva a hacer. Una vez detrás de otra. Y además, con una cualidad muy importante: el sentido colectivo del juego.

Criterio y sentido colectivo del juego

Todo lo que hizo Sama Nomoko en Lleida y en anteriores partidos tuvo un sentido, una razón de ser. No fue por el lucimiento personal, pese a que son acciones espectaculares y estéticas. El maliense siempre busca al compañero mejor posicionado para el remate, ya sea con el pase atrás después de llegar a línea de fondo, bien con el pase tenso paralelo a la línea de fondo que es gol seguro si el compañero lo remata.

En el Camp d'Esports, no sucedió por muy poco en varias ocasiones. Una lástima. Pero quedó la sensación de que Sama Nomoko ya está para cotas mayores y seguro que a Hansi Flick no le pasa desapercibido.

SPORT.es

¿Debate con Bardghji?

Partiendo de la base que Lamine Yamal es indiscutible, y que nadie, ni en el Barça ni fuera, está a su nivel en su posición, sí puede abrirse un debate con Roony Bardghji, que por otro lado, está a un muy buen nivel, como demostró el sueco en el derbi catalán contra el Girona.

Pero si Sama Nomoko continúa en este plan, no es descabellado pensar que pueda tener miras hacia el primer equipo. Es juvenil, pero hasta el filial se le está quedando pequeño.