Atento Barça: Bastoni no es intransferible para el Inter y se escucharán ofertas

El horizonte de Alessandro Bastoni se va aclarando. El Inter de Milán estaría dispuesto a escuchar ofertas por el central internacional a partir de este verano, ya que no se considera uno de los intocables de cara al próximo proyecto deportivo. Según 'La Gazzetta dello Sport', el club solo tiene como intransferibles a los delanteros Pio Espósito y Lautaro Martínez, mientras que está abierto a hacer caja por Bastoni o por el centrocampista Nicolò Barella, otra de sus grandes estrellas, siempre que llegue la oferta adecuada y los futbolistas pidan salir. El Barça es consciente desde hace semanas que la operación puede llegar a buen puerto siempre que se ajuste el precio.

Bastoni es el central que más encaja en los planes de Deco y Hansi Flick para reforzar la defensa. Convence su rapidez, su buena salida de balón, su experiencia internacional y su perfil zurdo. El club blaugrana ya quedó impresionado de sus prestaciones durante las semifinales de Champions de la pasada temporada y no tienen dudas de que sería un jugador de rendimiento inmediato y que elevaría el potencial defensivo de la plantilla.

Deco se reunió a principios de este año con el agente del jugador para conocer de primera mano las intenciones del futbolista y realizar una aproximación para saber si podría estar en el mercado a partir de junio. Las sensaciones fueron inmejorables y Bastoni estaría abierto a dar el paso, aunque las negociaciones con el Inter podrían ser duras. El equipo italiano desea más de 70 millones por el defensor, pero el Barça cree que puede haber fórmulas que pueden abaratar ese precio final. El asalto definitivo no ha comenzado, pero tras las elecciones este tema se va a tratar como prioritario. La opción está bien encarrilada a falta de un acuerdo económico entre clubs.

Lo que tiene claro el Barça es que no pagará sobreprecio por nadie. La idea es firmar a un delantero centro y a un central, además de retener a Rashford y, seguramente, a Joao Cancelo. El club entiende que tendrá margen para afrontar estas operaciones siempre que no haya pagos multimillonarios. El Barça también maneja una lista de alternativas en la posición de central con nombres como Van de Ven (Tottenham), N'dicka (Roma) o Senesi (Bournemouth).