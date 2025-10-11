Atención Barça: el Inter Miami tienta a Gilberto Mora

Gilberto Mora, el niño prodigio mexicano que el próximo martes cumplirá 17 años, está agitando el mercado de fichajes. Es, hasta ahora, la gran estrella del Mundial Sub-20 de Chile, donde suma tres goles y dos asistencias en cuatro partidos. Una competición que afronta siendo el tercer jugador más joven.

Este extremo ambidiestro, que puede ocupar los dos lados del ataque y retrasar su posición para recomponer el centro del campo, crea consenso entre los scouts que peinan las competiciones internacionales: apunta a ser futbolista top.

Cuenta con unas dotes técnicas individuales muy por encima de la media, piensa el fútbol colectivamente y tiene una lectura de juego muy madura. Impone su extraordinaria calidad a su físico (mide 1,68 m).

Mora tiene perfil Barça. El departamento de scouting lo observa con detenimiento. La dirección deportiva tiene su nombre subrayado. El hecho de que solo pueda abandonar su país a partir de octubre del próximo año —lo que, en la práctica, sería en enero de 2027 para el mercado europeo— es un punto a favor para los intereses blaugrana, teniendo en cuenta que el club va cumpliendo etapas en su proceso de reestructuración financiera.

Gilberto Mora está jugando con México el Mundial Sub-20 / @fifaworldcup_es

Su futuro apunta a uno de los grandes del fútbol mundial. El Barça es consciente de la situación. El City y el Arsenal, que siempre apuestan por el talento precoz, están muy atentos. El Madrid, reactivo, espera el momento adecuado para poder entrar en acción, dependiendo de lo que ocurra con las otras superpotencias. Y el PSG está al tanto de lo que ocurre alrededor suyo.

La nueva política del Inter Miami

Hay otra vía además de la europea. Para los futbolistas mexicanos, dar el paso a la Major League Soccer (MLS) es una etapa de transición lógica si piensan en seguir creciendo. En este contexto, según ha podido saber SPORT, el Inter Miami se está posicionando para poder acometer su contratación. El reclamo de Leo Messi puede convertirse en un elemento determinante.

Mora entra en el perfil del nuevo rumbo deportivo que quiere tomar el conjunto. Después de disfrutar de toda la factoría Barça, que ahora empieza a colgar las botas (Busquets y Jordi Alba ya lo han hecho oficial), pretende dar un golpe de timón. La idea es captar algunas de las mejores promesas del fútbol mundial. Y, claro, México está dentro de la zona de influencia de la MLS.

Así como ocurre con los clubes europeos, el Inter Miami tendría que esperar hasta octubre de 2026, cuando Mora alcanzará la mayoría de edad, para que pueda dar el salto a los Estados Unidos. Es un jugador más muy a tener en cuenta.

El representante de la perla mexicana, la brasileña Rafaela Pimienta, que fue la mano derecha del desaparecido Mino Raiola, va recibiendo sondeos, porque aún no maneja ninguna oferta en firme. Su club, el Tijuana, que da por hecha su salida el próximo año, aún no lo ha tasado. De momento, se van tomando posiciones en los bastidores.

Mora vuelve a entrar en acción esta próxima noche en el Mundial Sub-20, la competición que le ha dado dimensión global. Hay un apasionante México-Argentina, de cuartos de final, en el estadio Nacional de Santiago. El ganador de esta eliminatoria se medirá al del España-Colombia, que se habrá jugado unas horas antes en Talca.

Cuando termine su participación en el torneo, se reincorporará al Tijuana, donde completará la temporada. Dado su progresión, de mutuo acuerdo entre su club y la federación mexicana se ha descartado su participación en el Mundial Sub-17, que arrancará en Catar el 3 de noviembre. El torneo le viene pequeño.

Hay que tener en cuenta que el aprendiz de crack ya ha debutado con la absoluta. Javier Aguirre se lo llevó a la Copa Oro y muy probablemente lo incluirá en la lista de los 26 convocados para el próximo Mundial, en el que México es una de las tres sedes.