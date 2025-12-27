Atar a Flick, la gran prioridad

El Barça inicia en enero un año de elecciones, un hecho que lo condiciona todo. También en la primera plantilla, la de fútbol masculino, se entiende. El equipo de Flick acaba 2025 en plena forma, con una racha de victorias en la Liga extraordinaria, ocho triunfos seguidos tras caer en el Bernabéu; siete en todas las competiciones tras la derrota ante el Chelsea en Champions.

En el Camp Nou se magnifica todo, lo bueno y lo malo. La culpa la tienen, más que los resultados, las sensaciones y el juego. Y es que, a nivel de marcador, la temporada está siendo mucho más que buena. En Liga, solo dos derrotas y un empate, todo a domicilio (Rayo, Sevilla y Real Madrid), mientras que en Europa cayeron ante PSG y Chelsea, resultados asumibles, y empataron (3-3) en Brujas, éste sí doloroso.

Al frente de la nave siempre estuvo un Flick que mantuvo su absoluta confianza tanto en los futbolistas como en la idea con la que el Barça brilló y triunfó en su primer año. Ajeno al ruido externo, aunque algo menos que en sus primeros meses, por supuesto, el técnico siguió trabajando con rigurosidad y convicción, trasladando el mismo mensaje a la plantilla. Solo así se construyen y se mantienen en el tiempo los equipos campeones. Los retoques se aceptan, pero el plan primigenio no se toca. Nunca.

Hansi Flick y su staff técnico en los prolegómenos del Villarreal - Barça de LaLiga 2025/26 / Dani Barbeito

Esa es, de hecho, una de las grandes razones que han llevado al Barça a seguir confiando en el de Heidelberg más allá de junio de 2027. Firmó la renovación por un año más en mayo de 2025 para dar estabilidad al grupo. Para liderar una plantilla como la blaugrana es imprescindible tener la ascendencia absoluta al mando, algo que no solo depende de un apoyo verbal de quien manda, sino también de hecho.

Compromiso total de Flick con sus valedores

La idea del club es añadir una campaña más a la firmada hace poco más de medio año. En ello están. Lo sabe Flick y lo sabe su agente, Pini Zahavi, que ya ha mantenido alguna charla con la entidad en ese sentido. Su gran relación con Joan Laporta, que está por la labor, sirve de gran ayuda, aunque el consenso (nadie se ha manifestado en sentido contrario) es total entre los futuros candidatos a la presidencia del Barça.

A su vez, Flick está muy contento con el máximo dirigente, algo que demostró cuando explicó que “veremos qué pasa el próximo año con las elecciones, estas son cosas del presidente, para mí es importante tenerle, es lo que puedo decir. Me encanta trabajar en este club”. También aseguró sentirse muy cómodo con Deco, Bojan y todos los que forman el área deportiva.

Flick sonríe en un entrenamiento del Barça / EFE

El técnico entiende, eso sí, que es pronto, que tiene un año y medio más firmado, que esto del fútbol es muy cambiante y que no tiene ninguna prisa. Desde la entidad aseguran, además, que estará pendiente de lo que ocurra en los comicios. Se siente muy a gusto en la ciudad y ha conectado con el club, aunque tiene claro quién apostó por él cuando estaba sin equipo y su compromiso con ellos es absoluto, algo que también ha explicado a nivel interno.