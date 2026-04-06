Otro ataque racista a Lamine Yamal en el Metropolitano

En Cornellà se encendió una peligrosa mecha que tuvo su continuidad en el Metropolitano. No hubo un cántico xenófobo masivo como el sufrido en el España-Egipto con el "musulmán el que no bote", pero siguió la deriva racista, con algunos comentarios que se escucharon desde la grada.

En uno de los córners, además de insultos, se pudo escuchar nítidamente un "vete con Marruecos" en referencias a sus raíces. Lamine Yamal no hizo caso a estos comentarios y estuvo centrado en el fútbol. Su focalización en el juego fue tan grande que al final del partido se fue enfadado por algunos aspectos tácticos del partido, como se vio en la conversación que mantuvo con el entrenador de porteros, José Ramón de la Fuente, y hacer previamente un gesto a Hansi Flick.

Una de las grandes virtudes de Lamine Yamal, pese a sus 18 años, es aguantar la presión ambiental. Ya se ha habituado a ser increpado y su respuesta está sobre el terreno de juego con su fútbol virtuoso.

Además, Lamine Yamal sabe pasar página con facilidad. Eso sí se vio después del desagradable capítulo de Cornellà. El jugador emitió un ejemplar comunicado el día después y con su comportamiento tanto en los entrenamientos como sobre el verde del Metropolitano se pudo apareciar su madurez.

Lamine es una persona alegre y positiva, aunque muy competitivo. Por ello, el futbolista estaba más enfadado por cuestiones futbolísticas en el estadio del Atlético de Madrid que por lo que había podido escuchar desde la grada.

El internacional barcelonista es un símbolo de la selección española y admirado cada vez que luce la elástica de España. Otra cosa es cuando va vestido de azulgrana y debe soportar algunas barbaridades procedentes de la afición rival. Lamine tiene el mérito de mantenerse a flote y no entrar al trapo con una edad tan prematura y sabe lidiar con factores tan lamentables que por desgracia aún siguen repitiéndose en los estadios por parte de algún energúmeno difícil de controlar.

La motivación de la Champions

El de Rocafonada está ahora ante la oportunidad de sacarse la espina que tiene con la Champions League desde las pasada campaña con la dura eliminación frente al Inter de Milán. Lamine tiene la Champions entre ceja y ceja y espera con gran ilusión el enfrentamiento contra el cuadro neroazzurro.

Lamine Yamal ha anotado cinco goles en la máxima competición continental esta temporada y ha marcado las diferencias. El plus de motivación en esta competición es evidente y quiere ser diferencial para llevar al Barça hacia las semifinales nuevamente y poder competir por el título.

El joven delantero sabe que los focos están puestos en él, pero no le asusta la responsabilidad. En el Metropolitano en la Liga no se escondió en ningún momento, pidió siempre el balón y fue muy valiente. Los gritos no le intimidan y la tensión no le agarrota.

Factores fundamentales para que pueda sacar a relucir todo su talento y sea el líder ofensivo que necesita el FC Barcelona. Lamine Yamal es el jugador con mayor poder desequilibrante de este equipo y, desde fuera, no lograrán que pierda la jovialidad que marca su juego.