Ataque frontal del Atlético al Barça: "No se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros"

El Atlético de Madrid se ha pasado toda la tarde del viernes atacando al Barça. Los mensajes del conjunto colchonero empezaron como unas pequeñas bromas utilizando la IA, futbolistas del Barça y entradas para el concierto de Bad Bunny, pero todo ha ido escalando hasta perder los papeles.

Los colchoneros han atacado directamente al Barça y a su director deportivo en sus últimas publicaciones. Las últimas informaciones que acercan a Julián Álvarez al FC Barcelona no han gustado nada en el Metropolitano, que ha decidido sacar todo el arsenal a sus redes sociales.

"No, el Atlético de Madrid nunca haría algo así. Sin embargo, en los últimos meses venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores. Filtraciones interesadas, 'fake news', faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando historietas, llamadas antes de enfrentamientos directos...", escribieron en X. Aunque remataron la publicación acordándose del 'caso Negreira': "Pero claro, a nosotros tampoco se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros o recurrir a favores políticos para inscribir a jugadores. Respeto y valores"

Un 'post' que rápidamente ha ganado mucha repercusión en redes sociales y ha recibido miles de comentarios en minutos. Las gracias del inicio han pasado a ataques directos.

También han tenido tiempo para atacar directamente a Deco. El director deportivo del Barça es uno de los principales valedores del fichaje de Julián Álvarez, algo que no ha gustado nada en el Metropolitano: "Por último, queremos aprovechar para desmentir rotundamente que hayamos hecho una oferta al director deportivo del FC Barcelona para que se una a nuestro equipo de ojeadores en el mercado brasileño".

Ante las informaciones que acercan a Julián al Barça, el Atlético de Madrid decidió pronunciarse de forma irónica a través de sus redes sociales con una alusión al periodista Fabrizio Romano y su famoso "Here we go":

"HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el 'announce'."

En Instagram fueron aún más lejos y añadieron: "Y recuerda, hemos tardado solo cinco minutos en crear este engaño. Vivimos en una época donde la realidad se puede alterar. No creas todo lo que ves, sobre todo si está relacionado con el Barça". A la publicación incluyeron, además de Lamine Yamal, los falsos anuncios de Raphinha y Pedri.

El Atlético de Madrid ya utilizó sus redes sociales para atacar al Real Madrid durante estas dos últimas temporadas. Los colchoneros quisieron defenderse tras los constantes ataques de la televisión blanca contra los arbitrajes. Ahora le ha tocado al Barça por querer fichar a uno de sus futbolistas. A pesar de todo, los colchoneros no han asegurado en ningún momento que el futbolista no terminé vistiendo de azulgrana.