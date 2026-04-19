El Aston Villa se planta con Balde

La prensa inglesa apostaba fuerte esta semana por el presunto interés del Aston Villa de Birmingham, que entrena Unai Emery, para hacerse con los servicios del lateral izquierdo del Barcelona, Alejandro Balde.

Según esa información, el club inglés estaría dispuesto a desembolsar 60 millones de euros por el canterano azulgrana. Es cierto que Balde es un jugador que gusta por su proyección y perfil ofensivo, pero el contexto económico y deportivo de los “villanos” hace inviable una operación de ese calibre.

El Aston Villa no pertenece al grupo de clubes más poderosos de la Premier League en términos de masa salarial. No puede competir con entidades como el Manchester City, el Manchester United o el Chelsea a la hora de asumir contratos elevados. De hecho, fuentes del club inglés desmintieron a SPORT cualquier movimiento por el lateral culé y recalcaron que la posición está bien cubierta en su plantilla actual.

En ese sentido, el equipo de Emery cuenta con dos alternativas consolidadas. Por un lado, Lucas Digne, exjugador del Barça e internacional francés, que sigue siendo una pieza fiable en el carril izquierdo. Por otro, el neerlandés Ian Maatsen, de 24 años, internacional con Países Bajos y considerado una apuesta de presente y futuro en el club.

El Barça no cierra la puerta

El Barça consideraba a Balde una pieza estructural en el proyecto deportivo, pero el bajón en el rendimiento del lateral esta temporada, sumado a dos lesiones musculares que le han hecho perderse diez partidos, ha hecho que la postura del club con el jugador haya cambiado en los últimos meses.

Con contrato hasta 2028, la dirección deportiva no descarta escuchar ofertas si cumplen ciertos requisitos económicos, y más teniendo en cuenta que se apostará por la incorporación definitiva de Joao Cancelo, titular en este final de temporada.

No obstante, el futbolista no contempla una salida. Balde mantiene su compromiso con el Barça y su prioridad es recuperar su estatus de titular indiscutible tras superar sus problemas físicos. Sabe que puede rendir a un nivel más alto pese a la exigencia a la que están sometidos los laterales en el esquema defensivo de Hansi Flick y hará oídos sordos a los rumores sobre su futuro. Quiero seguir y triunfar en el Barça.