Asprilla después del día que hundió al Barça: "Ya no volví a pagar una copa"

Faustino Asprilla (Tulúa, Colombia, 55 años) fue uno de los mejores delanteros de la historia de la selección colombiana. Internacional en 57 ocasiones, tuvo una dilatada carrera con paso por Europa. Con el Parma, ganó una Coppa de Italia, dos Copas de la UEFA y una Recopa. También militó en el Newcastle, equipo con el que se enfrentó al Barça el 17 de septiembre de 1997 en la primera jornada de la fase de grupos de la Champions, un partido que jamás olvidará Asprilla, hoy comentarista de ESPN y dedicado a sus negocios relacionados con la caña de azúcar.

"Pensaba que no iba a jugar aquel partido. Habíamos jugado un miércoles con la selección en Barranquilla y no llegué a Newcastle hasta el sábado por la mañana. Jugué solo veinte minutos en la Premier y después el entrenador, Kenny Dalglish, me multó por haber llegado tarde. Estaba seguro que no me iba a alinear. De hecho, recuerdo que fui a visitar al hotel del Barça a Fernando Couto y les dije que no jugaría. Cuando Dalglish dio la alineación y dijo mi nombre, fue una sorpresa,", recuerda el colombiano, que estará el jueves en Saint James' Park invitado por el Newcastle.

En el terreno de juego, se convirtió en toda una pesadilla para el Barça de Louis Van Gaal, imponiéndose en casi todos los duelos a Nadal y Celades, elegidos por el neerlandés para defender el centro del área. "Cuando a mí me salía la primera jugada, ya sabía que me iba a ir bien. Salí al campo muy tranquilo. Estaba en un nivel bueno y después tuve la suerte de hacer historia con tres goles".

Nadal no pudo impedir los cabezazos de Asprilla / Z.CZIBOR

Así es, el Newcastle ganó aquel partido (3-2) gracias al acierto goleador del 'Tino', que hizo tres goles en los primeros 49 minutos de partido. Luis Enrique y Figo recortaron distancias, pero los de Van Gaal no llegaron al empate. El primer gol de Asprilla llegó de penalti en el minuto 22. Lo había provocado él mismo. "No estuvo bien el arquero. Yo no podía llegar al balón, pero se estiró y me hizo penalti. Vi que ninguno de mis compañeros cogía el balón, así que decidí tirarlo yo", cuenta. El portero era Ruud Hesp, que protestó la falta señalada por Pierluigi Collina, muy rigurosa.

Los otros dos goles fueron muy parecidos. Centros desde la banda derecha de Gillespie, que superó en todo momento a Sergi Barjuan, y cabezazos de Asprilla superando a un tierno Celades. "Gillespie es uno de los jugadores más rápidos que he visto, ponía el balón sin mirar, pero sus centros eran buenos. Salté mucho y superé las dos veces al portero y a la defensa. En el tercero, engañé a Nadal", explica el colombiano.

Con aquel partido, Asprilla pasó a formar parte de la historia del Newcastle, pues era la primera aparición de las 'urracas' en la Champions. "No fui consciente de lo que había hecho hasta el final del partido y días después, pues ya no pagué una copa nunca más en la ciudad, todo el mundo quería hablar del partido conmigo", dice con una sonrisa. A pesar de aquella victoria, el Newcastle no pasó a la siguiente fase . El Barça, tampoco.