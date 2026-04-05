Asllani vuelve a lucirse y aprieta por el Barça: "Hablaremos al final de la temporada"

Fisnik Asllani sigue alimentando su candidatura a convertirse en uno de los nombres propios del próximo mercado.

El delantero kosovar volvió a destacar este fin de semana en la Bundesliga con un gol de gran factura ante el Mainz, aunque no pudo evitar la derrota del Hoffenheim (1-2). Su equipo se mantiene en la pelea por los puestos de Champions, situado en la quinta posición y a solo tres puntos de la zona privilegiada, en gran parte gracias al rendimiento de su referencia ofensiva.

Con este zurdazo inapelable, Asllani alcanza los diez goles en la temporada en Alemania entre Bundesliga y Copa, confirmando una progresión constante que ha llamado la atención de media Europa. En el parón internacional, además, ya 'mojó' con Kosovo ante Eslovenia.

El interés del Barça

En SPORT ya os contamos que el kosovar no es un ‘9’ clásico. Su perfil encaja más en el de un delantero moderno, capaz de moverse fuera del área, asociarse, caer a banda y generar ventajas en diferentes zonas del campo.

Su repertorio ofensivo y su versatilidad hace fácil imaginarle al lado de un portento ofensivo como Lamine Yamal, actualmente demonio en la banda pero cuyo futuro quién sabe si pasa por el centro.

Además, con el futuro de Lewandowski todavía en el aire, Asllani se puede complementar o incluso recoger el testigo del polaco a medio plazo.

Operación económica

La dirección deportiva azulgrana lleva meses siguiendo su evolución como una opción de mercado asumible económicamente y con margen de crecimiento. Tal y como desveló su agente, Ayman Dahmani, el Barça ya ha solicitado información formal sobre su situación.

Un movimiento que confirma que el nombre de Asllani está sobre la mesa de Deco dentro de la planificación deportiva. En este sentido, el precio del atacante, que podría situarse por debajo de los 30 millones de euros, lo convierte en una alternativa realista.

El propio futbolista no puede evitar el ruido mediático. Tras su última exhibición, Asllani se refirió a su futuro en clave azulgrana en el que no cierra ninguna puerta a un posible cambio de aires cada vez más inevitable: "Dejadme jugar al fútbol primero, luego hablaremos cuando termine la temporada".

Mientras tanto, su rendimiento sigue hablando por él más allá de los micrófonos. Cada jornada refuerza la sensación de que su nombre será uno de los protagonistas del verano.