Asllani toma una decisión: o Barça o Leipzig

Fisnik Asllani deshoja la margarita de su futuro. El delantero kosovar va a salir con total seguridad del Hoffenheim este verano y aspira a convertirse en segundo '9' del Barça en este mercado de verano si, finalmente, Ferran Torres se marcha al PSG. Asllani ha recibido muchas ofertas tras su explosión en la Bundesliga y ha congelado varias opciones esperando que el club blaugrana de un paso definitivo para firmarle. El goleador ya ha tomado una decisión y todo indica que solo baraja dos escenarios: o quedarse en la Bundesliga y firmar por el Leipzig o irse al Barça, club por el que ha mostrado sus simpatías públicamente y por el que ha lanzado varios guiños desde finales de temporada.

Asllani es uno de los delanteros jóvenes que ha seguido el Barça en la última temporada. Es un perfil que gusta y hubo contactos con su entorno a principios de verano para informarse sobre su situación y sobre las intenciones del futbolista. El club blaugrana sabe desde hace tiempo que su cláusula de salida es de 29 millones de euros, aunque son negociables con el Hoffenheim, club que estaría dispuesto a aceptar rebajas si hay algún tipo de contraprestación vía objetivos o con la cesión de algún jugador. No sería una negociación complicada.

Pese a todo, el Barça prioriza primero firmar a un delantero centro de primer nivel para ocupar la plaza de titular en el nuevo proyecto deportivo y no hará ningún paso más en el mercado de fichajes, salvo Joao Cancelo, hasta que esta situación quede definida. La idea es atar como sea a Julián Álvarez para luego esperar cómo evoluciona el futuro de Ferran Torres. En el Barça insisten en que no saben nada del PSG, pero hay hermetismo en Ferran y su entorno por lo que su salida se podría producir tras el Mundial si todos llegan a un acuerdo económico.

La idea del Barça es firmar a este delantero titular como tope a finales de julio y en agosto valorar si se trae a otro delantero centro en el caso de la marcha de Ferran. Por ahora, Asllani ha esperado con la esperanza de tener opciones de ir al Camp Nou, pero ahora se ha abierto a negociar con el Leipzig. El delantero kosovar sí que ha descartado al Borussia Dortmund, ya que le atrae más el proyecto del Leipzig y podría firmar con una cláusula de salida aceptable para el futuro.

Asllani es un perfil que gusta, con un precio razonable y un salario absolutamente asumible. Tiene ya experiencia al máximo nivel, pero el Barça también quiere probar en esta pretemporada al egipcio Hamza Abdelkarim, un futbolista del que se habla maravillas desde el fútbol base. Si presencia en el Mundial, dónde ha tenido minutos entrando desde el banquillo, le ha hecho dar un paso al frente y en el Barça están convencidos de que Flick le hará debutar oficialmente este curso con toda seguridad. El plan es que juegue varios partidos y esté en dinámica de primer equipo. Si la apuesta sale bien no vendría nadie, pero tampoco se descarta lo contrario. Y eso es a lo que Asllani y otros 'nueves' en el mercado se aferran.